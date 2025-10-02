Torna stasera in tv con il secondo appuntamento La ricetta della felicità la nuova serie di Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino | che fine ha fatto Rosa?
È ancora tanta la confusione sotto al cielo di Marina di Romagna. Tante, troppe domande sono ancora senza risposta. Ma la vita, in qualche modo, deve andare avanti. Perché si sa, La ricetta della felicità non sempre funziona, ha bisogno di tanto lavoro. Torna stasera in tv con la seconda puntata – composta da due episodi, la nuova serie tv di Rai 1. In onda alle 21.30 sulla prima rete e in contemporanea in streaming su RaiPlay. La piattaforma dove è possibile recuperare on demand la puntata già trasmessa. Cristiana Capotondi e Lucia Mascino tornano, quindi, a vestire i panni di Marta e Susanna. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: torna - stasera
Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025
Stasera torna ’L’elisir d’amore’. Per il gran finale i ’Carmina Burana’
La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 20 luglio 2025, in prima serata su Canale5: Sumru rivela tutta la verità!
Stasera alle 19:00 su ReggioTv torna #ReggioPolitik! A pochissimi giorni dalle elezioni regionali, analizziamo il futuro della Calabria e sentiamo i diretti interessati. Un confronto diretto, senza filtri, per capire le proposte, i progetti e le idee per il nostro territori - facebook.com Vai su Facebook
La franchigia ducale torna stasera allo stadio Battaglini per un allenamento congiunto coi Bersaglieri - X Vai su X
“La ricetta della felicità”: nella seconda puntata stasera in tv… Rosa è scomparsa! - Torna stasera in tv con il secondo appuntamento "La ricetta della felicità", la nuova serie di Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: che fine ha fatto Rosa? amica.it scrive
La ricetta della felicità, stasera in tv la serie con Cristiana Capotondi: anticipazioni secondo e terzo episodio, trama, cast, location e calendario di messa in onda - "La ricetta della felicità", la serie diretta da Giacomo Campiotti, torna stasera in tv su Rai 1 dopo il debutto di settimana scorsa. Da msn.com