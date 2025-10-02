Torna stasera in tv con il secondo appuntamento La ricetta della felicità la nuova serie di Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino | che fine ha fatto Rosa?

È ancora tanta la confusione sotto al cielo di Marina di Romagna. Tante, troppe domande sono ancora senza risposta. Ma la vita, in qualche modo, deve andare avanti. Perché si sa, La ricetta della felicità non sempre funziona, ha bisogno di tanto lavoro. Torna stasera in tv con la seconda puntata – composta da due episodi, la nuova serie tv di Rai 1. In onda alle 21.30 sulla prima rete e in contemporanea in streaming su RaiPlay. La piattaforma dove è possibile recuperare on demand la puntata già trasmessa. Cristiana Capotondi e Lucia Mascino tornano, quindi, a vestire i panni di Marta e Susanna. 🔗 Leggi su Amica.it

