Torna l’Europa League Roma all’Olimpico con il Lille | Streaming Gratis e diretta Live del match

Ad una settimana di distanza dalla vittoria per 2-1 sul campo del Nizza, grazie alle reti di Ndicka e Mancini, oggi la Roma torna protagonista in Europa League. Alle ore 18.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena la seconda giornata della League Phase, con i giallorossi che affronteranno il Lille, con in palio punti importanti per la classifica. La formazione di Gasperini va a caccia di un nuovo successo per restare a punteggio pieno e fare un nuovo piccolo passo verso la qualificazione diretta agli ottavi. La Roma proverà ad approfittare del momento positivo che sta attraversando, con i tre successi consecutivi con Lazio, Nizza e Verona che hanno cancellato la sconfitta con il Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torna l’Europa League, Roma all’Olimpico con il Lille: Streaming Gratis e diretta Live del match

In questa notizia si parla di: torna - europa

Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù

Punk Rock Raduno, torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa

Morbillo, allarme mondiale: torna negli USA e dilaga in Europa. In Italia casi raddoppiati in un mese

"EUROPA IN PIAZZA" TORNA A CHIARI DOPO 15 ANNI | 2° EDIZIONE DEL MERCATO EUROPEO Dopo 15 anni torna a Chiari “Europa in Piazza – Mercato Europeo del Commercio Ambulante”! 3, 4 e 5 ottobre 2025 | dalle 9.00 alle 23.00 Per tre giorni il C - facebook.com Vai su Facebook

?#Roma, torna l’Europa e #Ferguson cerca il gol che gli manca da un anno - X Vai su X

Roma-Lille: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali. La seconda giornata di Europa League - La Roma di Gasperini cerca conferme anche in Europa League e stasera, contro il Lille, è già un test importante. Si legge su msn.com

Europa League, quando torna in campo la Roma? La data della prossima partita - I giallorossi infatti sono pronti al debutto allo Stadio Olimpico, dove giovedì 2 ottobre se la vedranno contro il Lille. Scrive tag24.it