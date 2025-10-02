Torna la Giornata nazionale dei Locali storici d’Italia 2025 | il 4 ottobre si celebra il bello e il buono della memoria

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre i 200 locali storici d'Italia aprono le loro porte ad eventi, degustazioni, menù della memoria e offerte dedicate. Ecco cosa succede e dove. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

torna giornata nazionale localiUna giornata per festeggiare i Locali Storici d'Italia: viaggio tra i luoghi simbolo d'Italia - Il 4 ottobre torna la Giornata nazionale: appuntamenti, tour, degustazioni per celebrare secoli di storia, arte e gusto. Riporta repubblica.it

torna giornata nazionale localiGiornata nazionale dei locali storici d’Italia, ecco le attività toscane che aprono le loro porte - Sabato 4 ottobre i bar, i ristoranti e gli alberghi di tutto il Paese accoglieranno numerosi visitatori. Come scrive lanazione.it

