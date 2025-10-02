Torna la Giornata nazionale dei Locali storici d’Italia 2025 | il 4 ottobre si celebra il bello e il buono della memoria
Sabato 4 ottobre i 200 locali storici d'Italia aprono le loro porte ad eventi, degustazioni, menù della memoria e offerte dedicate. Ecco cosa succede e dove. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: torna - giornata
La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente
Sinner ‘vede’ gli Us Open e torna ad allenarsi: la prima giornata di Jannik a New York
US Open 2025, il programma della quinta giornata: Sinner torna in campo per il terzo turno
Si torna a tifare il grande ciclismo Prima giornata di europei con le prove a cronometri: apriranno le danze le juniores. Alle 14:20 le donne élite e alle 15:45 la prova contro il tempo maschile élite Non perderti gli europei di ciclismo su Eurosport e Di - facebook.com Vai su Facebook
Una giornata per festeggiare i Locali Storici d'Italia: viaggio tra i luoghi simbolo d'Italia - Il 4 ottobre torna la Giornata nazionale: appuntamenti, tour, degustazioni per celebrare secoli di storia, arte e gusto. Riporta repubblica.it
Giornata nazionale dei locali storici d’Italia, ecco le attività toscane che aprono le loro porte - Sabato 4 ottobre i bar, i ristoranti e gli alberghi di tutto il Paese accoglieranno numerosi visitatori. Come scrive lanazione.it