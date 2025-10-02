Torna in città il Novara Gospel Festival
A ottobre torna in città l'appuntamento con il Novara Gospel Festival.L'edizione 2025, la numero 21, si terrà al Teatro Coccia venerdì 3 e sabato 4 ottobre, alle 21, con due ricchi concerti all'insegna della musica dell'anima e si concluderà domenica 5, dalle 10,30 alle 17, al Piccolo Coccia con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - citt
Le Chiavi della Città 2025-2027 Torna “Le Chiavi della Città”, lo storico progetto del Comune di Firenze che, da oltre trent’anni, promuove l’offerta di percorsi educativi e formativi integrativi della didattica, rivolti alle scuole fiorentine, alunne e alunni, famiglie - facebook.com Vai su Facebook
Torna in città il Novara Gospel Festival - L'edizione 2025, la numero 21, si terrà al Teatro Coccia venerdì 3 e sabato 4 ottobre, alle 21, con due ricchi concerti all'inseg ... Lo riporta novaratoday.it
Novara Gospel Festival, al Coccia due serate di pura energia con le voci internazionali - Artisti da Stati Uniti e Inghilterra e una masterclass al Piccolo Coccia per la ventunesima edizione del festival della musica dell’anima ... Da lavocedinovara.com