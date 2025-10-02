Torna in città il Novara Gospel Festival

A ottobre torna in città l'appuntamento con il Novara Gospel Festival.L'edizione 2025, la numero 21, si terrà al Teatro Coccia venerdì 3 e sabato 4 ottobre, alle 21, con due ricchi concerti all'insegna della musica dell'anima e si concluderà domenica 5, dalle 10,30 alle 17, al Piccolo Coccia con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

