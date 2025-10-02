Torna in centro la Pnthlon | le limitazioni al traffico

Pordenonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre si corre per combattere la distrofia muscolare. Questo grazie alla Pnthlon una staffetta solidale a favore della ricerca e a sostegno del Duchenne Parent Project. L'evento, giunto alla quarta edizione, è organizzato dallo Sci Club Panorama e dal Panathlon Club di Pordenone in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - centro

Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Da Londra a Reggio, James torna a casa col bar Futura: “Voglio riportare vitalità in centro”

Pordenone, torna la PnThlon: la staffetta solidale che unisce sport e ricerca - A Pordenone il 4 ottobre la 4ª edizione della PnThlon: una staffetta solidale per la ricerca sulla distrofia muscolare. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Centro Pnthlon Limitazioni