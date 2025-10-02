Torna il Premio Basilio Cascella | l' inaugurazione nella 21esima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci

Torna il Premio ‘Basilio Cascella’, dal 1955 uno dei Premi d’Arte, Fotografia e Pittura, tra i più prestigiosi e longevi d’Italia la cui volontà è la promozione dell’arte contemporanea e promuovere l'incontro, scambio e condivisione fra artisti creando così uno snodo creativo e di riferimento per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

