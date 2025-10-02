Torna il Giordano in Jazz ' Winter Edition'

Nell’anno segnato dal ritorno in grande stile del Giordano in jazz, inserito nel Documento unico di programmazione 20252027 del Comune di Foggia, c’è anche la Winter Edition.La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì 1 ottobre, ha approvato il programma dell’edizione invernale della rassegna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

