Torna a Pordenone il Fadiesis Accordion Festival | tre mesi di musica e di intrattenimento
Torna a Pordenone e in numerosi altri comuni del Friuli Venezia Giulia il Fadiesis Accordion Festival, giunto quest'anno alla sua XV edizione. Tre mesi di musica con tanti concerti da non perdere: dagli immancabili appuntamenti all'Abbazia di Sesto al Reghena e alla Fondazione Anffas di Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Espulso dall'Italia torna a Pordenone: trovato al bar dai poliziotti
Star_light – Bar Posta Pordenone: _– Bar Posta Pordenone _______________________________________ Torna il venerdì firmato_.Il format che da sempre si impegna a farvi ascoltare la più bellamusica # in centro a - facebook.com Vai su Facebook
Amanti di giochi, cosplay, fumetti e sci-fi? @gamesandcoexpo torna alla Fiera di Pordenone il 22-23 novembre 2025! In contemporanea con @RadioamatorePN e Fotomercato. Coordinate impostate. Pronti al decollo. #StarTrekDay - X Vai su X
Fadiesis Accordion Festival presentato in municipio a Pordenone - PORDENONE – È stato presentato nel municipio di Pordenone il Fadiesis Accordion Festival, giunto alla 15^ edizione. Riporta pordenoneoggi.it