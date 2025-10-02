Torna a Pordenone il Fadiesis Accordion Festival | tre mesi di musica e di intrattenimento

Torna a Pordenone e in numerosi altri comuni del Friuli Venezia Giulia il Fadiesis Accordion Festival, giunto quest'anno alla sua XV edizione. Tre mesi di musica con tanti concerti da non perdere: dagli immancabili appuntamenti all'Abbazia di Sesto al Reghena e alla Fondazione Anffas di Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

torna pordenone fadiesis accordionFadiesis Accordion Festival presentato in municipio a Pordenone - PORDENONE – È stato presentato nel municipio di Pordenone il Fadiesis Accordion Festival, giunto alla 15^ edizione. Riporta pordenoneoggi.it

