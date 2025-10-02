Torna a Novara il Luna Park delle Streghe

Torna il tradizionale appuntamento annuale con il Luna Park delle Streghe.In attesa della sistemazione dell'area vicino al Pala Igor, dove dovrebbe trovare collocazione definitiva a partire dal prossimo anno, il luna park sarà come al solito nell'area di viale Kennedy.L'inaugurazione sarà venerdì. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

