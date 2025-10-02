Torna a Misano il World Ducati Week | l’appuntamento per vivere un secolo di passione Ducati
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il World Ducati Week 2026, tredicesima edizione del più grande evento firmato Ducati, tornerà ad accendere il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e l’intera Riviera Romagnola con tre giorni di passione, spettacolo ed esperienze indimenticabili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
A Misano torna lo spettacolo del Gt World Challenge, in pista anche Valentino Rossi
GTWC Europe, si torna a Misano. BMW sfida Ferrari, Porsche e Mercedes, c’è Valentino Rossi
In 23 mila a Misano per vedere in pista Valentino Rossi. La Gt World Challenge torna anche nel 2026
Dal 3 al 5 ottobre, torna a Misano l'appuntamento con le due ruote che hanno fatto la storia. Tutto il fascino delle moto d'epoca in pista Tra le classi più coinvolgenti: il , l’ - facebook.com Vai su Facebook
IL RITORNO - Xavi Artigas torna in Moto2, ma nell'Europeo del JuniorGP. Lo spagnolo, protagonista quest'anno nel CIV Supersport, in azione in questi giorni a Misano #moto2 #xaviartigas #mmr #juniorgp #misano #corsedimoto - X Vai su X
Torna il World Ducati Week: appuntamento a Misano dal 26 al 28 luglio - com sono disponibili i biglietti per partecipare al World Ducati Week, l’evento simbolo della passione per ... Scrive sportmediaset.mediaset.it
SBK, Il Trofeo Ducati V4 Elite Cup torna in azione a Misano, insieme al FIM JuniorGP - SBK: Il tracciato della Riviera Adriatica farà da cornice questo fine settimana allo Universal Pack V4 Elite Cup Round, terzo appuntamento del neonato trofeo firmato e promosso da Garage 51 ... Riporta gpone.com