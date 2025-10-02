Torna a Firenze Artefacendo la mostra-mercato dell’artigianato artistico e tradizionale

Sabato 4 ottobre, dalle 10 alle 20, Firenze ospita in piazza dei Ciompi una nuova edizione di Artefacendo, la mostra-mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale, promossa da CNA Firenze Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Firenze e con il contributo di Ambiente Impresa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

