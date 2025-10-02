Torino un innesto nervoso restituisce l’erezione naturale

Alle Molinette di Torino è stato compiuto un intervento destinato a riscrivere la chirurgia urologica: la re-innervazione peniena restituisce al paziente un'erezione naturale dopo la prostatectomia. Sbircia la Notizia Magazine, insieme all'agenzia Adnkronos, ha verificato ogni dettaglio di questa primizia mondiale. Una rivoluzione firmata Torino La Città della Salute e della Scienza di Torino ha .

Asportazione della prostata per tumore, alle Molinette un intervento restituisce l’erezione naturale - innervazione peniena: si collega un nervo di un muscolo della coscia (nervo gracile) direttamente ai nervi del pene che controllano l’erezione ... Riporta torinotoday.it

