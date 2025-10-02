Torino manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

A Torino, circa 70 manifestanti partiti in bicicletta da Palazzo Nuovo hanno raggiunto la tangenziale Nord e forzato le reti dell’aeroporto di Caselle, entrando nel perimetro dello scalo. Intanto è terminato il corteo a piedi sulla tangenziale Sud. Dallo scalo è stato diffuso un avviso che segnala possibili ritardi per i voli in arrivo e in partenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torino manifestanti propal occupanoAllarme a Caselle, i ProPal occupano la pista dell'aeroporto - I manifestanti rimasti a Torino hanno sciolto il corteo in piazza Bengasi e sono saliti sulla metro per poi scendere alla fermata Marconi. Da lastampa.it

Flotilla, nuove proteste a Torino: il video dei Pro Pal che entrano nell'aeroporto di Caselle Torinese, scontri con le forze dell'ordine - Ore 14,45: All'aeroporto di Caselle Torinese ripartono le operazioni aeroportuali. Riporta torinotoday.it

