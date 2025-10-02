Torino manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

A Torino, circa 70 manifestanti partiti in bicicletta da Palazzo Nuovo hanno raggiunto la tangenziale Nord e forzato le reti dell’aeroporto di Caselle, entrando nel perimetro dello scalo. Intanto è terminato il corteo a piedi sulla tangenziale Sud. Dallo scalo è stato diffuso un avviso che segnala possibili ritardi per i voli in arrivo e in partenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

In questa notizia si parla di: torino - manifestanti

No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia

Manifestanti No Tav bloccano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia

Sciopero per Gaza, a Torino fiume di manifestanti in corso Vittorio Emanuele II

E alla notizia del blocco israeliano della #Flottilla molti manifestanti sono scesi in piazza, nella notte, in diverse città italiane, da #Roma a #Torino. Bloccata la stazione di #NapoliCentrale: i cortei #ProPal hanno invaso i binari - facebook.com Vai su Facebook

I manifestanti ProPal raggiungono l'aeroporto di Caselle passando dai campi https://lastampa.it/torino/2025/09/27/video/i_manifestanti_propal_raggiungono_laeroporto_di_caselle_passando_dai_campi-15327352/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Allarme a Caselle, i ProPal occupano la pista dell'aeroporto - I manifestanti rimasti a Torino hanno sciolto il corteo in piazza Bengasi e sono saliti sulla metro per poi scendere alla fermata Marconi. Da lastampa.it

Flotilla, nuove proteste a Torino: il video dei Pro Pal che entrano nell'aeroporto di Caselle Torinese, scontri con le forze dell'ordine - Ore 14,45: All'aeroporto di Caselle Torinese ripartono le operazioni aeroportuali. Riporta torinotoday.it