Torino è la città delle brioche e dei lievitati signature

A Torino, le brioche regnano indisturbate e, anzi, si fanno attendere, disposte una accanto all’altra, nelle vetrinette dello storico Caffè San Carlo. Nel frattempo, la coda fuori dal locale non fa che aumentare, soprattutto il sabato mattina, quando piemontesi di nascita e d’adozione si ritrovano ad attendere il proprio turno nell’omonima piazza. La colazione nella città sabauda assomiglia a un rito e la lunga attesa è un’inevitabile appendice, se non proprio parte di un’esperienza gastronomica di alto livello. Tanto che, durante la stagione invernale, per ingannare il tempo, vengono offerti tè e cioccolate calde. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

