Una situazione quasi unica e ...“La voce di Hind Rajab”. Alla proiezione organizzata dal Fatto anche ...Flotilla: i sindacati confermano lo sciopero, per Garante è ...Polselli, le nuove frontiere dell’arte bianca raccontate da ...Epic Games Store: Nightingale è il gioco gratis di oggi, con un extra ...Kpop demon hunters: il film netflix raggiunge un sorprendente recordFilm di fantascienza imperdibili da scoprireRoma-Lille 0-1, Cristante: “Potevamo pareggiarla, dobbiamo migliorare ...Sky Sport, nuovo accordo pluriennale per la NbaBologna, annunciata la terza maglia ispirata al NettunoRavezzani attacca la Juve: «Sbagliato parlare di arbitri e calendari»Israele non sarà squalificata? La FIFA non sospende la nazionale e ...Fabiola Papalini, l'insegnante di fitness è morta improvvisamente a ...Iga Swiatek smaschera gli haters e risponde loro con un messaggio ...“Conte deve metterlo in panchina”, incredibile suggerimento di ...LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 69-62, Eurolega basket 2026 in ...Proteste pro-Pal, scontri e tensioni in tutta Italia | Stop alla ...A Festa Unità tedesca focus Ue e sintonia con FotiCalcio, Fabio Cannavaro nuovo ct dell’UzbekistanInter, senti Angelo Di Livio: “Ha personalità come allenatore, mi ...Nuove manifestazioni per la Flotilla e Gaza in tutta Italia. A Milano ...Affari tuoi, vincita da record per Francesca! Di Martino impazzisce: ...Superenalotto, jackpot strepitoso: 60 milioni di euro!Missili russi ipersonici, allarme Nato: “Possono colpire Roma o ...Roma, contro il Lille succede l’incredibile: 3 rigori sbagliati di ...Global Sumud Flotilla, tra i fermati anche il giornalista Saverio ...Campi Flegrei, forte scossa avvertita nella zona: poche ore prima uno ...Flotilla, esplode la violenza per la Palestina: città italiane a ...Putin: “Tutti i Paesi della Nato contro di noi”. Poi la frase sulle ...Dal Cdm via libera agli aumenti contrattuali nella pubblica ...L'allarme dei leader europei: "Dobbiamo difenderci, Mosca non si ...Hotel costiera eccelle nella performance globale dello streamingShell: il film body horror delude con solo il 55% su rotten tomatoesJosh D’Amaro potrebbe essere il CEO di Disney secondo Bob IgerEagles vince su arco europeo per estendere la corsa imbattutaLeapmotor vola: 1 milione di auto e consegne +102% in un solo ...Calciomercato Juve, tutto bloccato per il rinnovo! Non solo Vlahovic, ...“Juve eliminata dalla Champions League”, la sentenza inchioda TudorRutte: «Siamo tutti in pericolo, un missile russo può colpire Roma»Volano i titoli tedeschi del riarmo. Occhi sulla riuscita del piano ...Il GF a Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Cristiana Anania ...Giorgia Rossi, somiglianza impressionante: cena romana con colpo di ...Brambati: “De Bruyne? La postura rispetto a quella di Modric è ...Moda sostenibile nel 2023: le trasformazioni del settore e le nuove ...Sollevamento pesi, Ri Song Gum conquista il primo titolo dei Mondiali ...Napoli e l’acquisto di Kevin De Bruyne, per Antonio Conte è un ...Panorama on the road: il governo risponde su sicurezza, dazi e Medio ...Verona Sassuolo, ecco i convocati di Zanetti: tornano Valentini e ...Vinti ad Affari Tuoi 300.000 euroRoma-Lille 0-1, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi ...Grande Fratello, caso Matteo Azzali: “Non sono qui per fare il ...Michele Criscitiello rapinato in auto: puntata una pistola e rubato ...Infantino sull’esclusione di Israele: «Non possiamo risolvere i ...Mercato Juventus, suggestione dalla Premier League? Questo top player ...La Roma fallisce tre volte lo stesso rigore e perde 1-0 con il Lille ...Manifestanti pro Pal assaltano la stazione ferroviaria di Rimini, ...Altro incidente in montagna: escursionista americana cade in una zona ...VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal, la polizia fa blocco al ...Manca pochissimo al Salone dei Sapori 2025 - Food Festival, ecco ...Si incatenano all'Interporto, 23 attivisti portati via dalla poliziaPotenziamento filobus torna in consiglio. Il comitato: “Merito della ...Acido nell'auto della ex ma l'imputato a processo si difende: “Mi ha ...Attraversa la strada e viene travolto da un furgone in retromarcia ...Ad Affari Tuoi Francesca si fida del suo istinto fino alla fine e ..."Istruzioni per non sclerare": Stefania Unida provoca ancora e ...Europa League, Roma-Lille 0-1: Giroud batte GasperiniTerrore in sinagoga, dal “codice Plato” alla task force “Cobra”: ...Proteste pro-Pal in tutta Italia, scontri e tensioni | Sospesa la ...Il governo approva il documento di finanza pubblica: crescita 2025 ...Benevento scende in piazza per la Palestina dopo il caso FlotillaRoma sprecona, il Lille di Giroud trionfa all’Olimpico: decide ...Manifestanti Pro palestina tornano nelle piazze in tutta Italia: ...Cliffhanger spiegazione finale del film e significato nascostoRoma, Gasperini: "I rigori? Non mi era mai capitato, ma niente drammi"Stelle e biberon: la nuova ondata di nonni vip per la Festa 2025Gravina: «Investire nel calcio femminile è lungimirante, il movimento ...Gasperini dopo i tre rigori sbagliati dalla Roma: «La squadra ha dato ...Il film del giorno di Fantozzi: “Ci sono 50 possibilità su 100”Roma-Lille, Gasperini: “Con un gol parleremmo di un Dovbyk rinato”. ...Estrazioni del Lotto di giovedì 2 ottobre 2025: la ruota di NapoliDIRETTA / Fiorentina-Sigma Olomouc 0-0, segui il live di FirenzetodayManifestazione per la Palestina: tensione alla stazione di Santa ...Biancavilla, riqualificato e omologato lo stadio Orazio RaitiNubifragio, grandine e disagi: stazione in tilt, auto bloccate nel ...Tensione alla manifestazione per la Flotilla a Firenze con scontri in ...La commissione "Umarell" di Salvini: le stranezze dei nominati a ...Dove sono stati portati i 425 attivisti della Flotilla arrestati e ...Buste paga più "pesanti" e fondi alla sanità: il governo presenta le ...Di Stefano: “Saelemaekers? Per me era una follia cederlo per due anni”LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 45-33, Eurolega basket 2026 in ...Sporting, Ioannidis applaude De Bruyne: “Un calciatore inarrestabile”Proteste pro-Pal in tutta Italia, sospesa la circolazione dei treni a ...Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, tre mortiGarlasco, è l'ex poliziotto Armando Palmegiani il nuovo consulente di ...Giornate FAI d’autunno 2025: in Toscana 29 “tesori” da scoprirePiazzapulita: anticipazioni e ospiti 2 ottobre 2025Mauritanian: significato e spiegazione del finale del filmHorror del 2025 crea una stagione di Halloween silenziosa al cinemaThe long walk supera il running man di stephen king al box officeVillain nelle serie e film superhero: 8 volte per cui hai fatto il ...Hamnet è una storia vera? scopri la verità dietro il romanzoRoma-Lille, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi ...Sinner nei guai, è successo ancora: è una maledizione

Terrore in sinagoga, dal “codice Plato” alla task force “Cobra”: incubo Isis e allarme antisemitismo in Gran Bretagna, ira di Israele

Londra – Erano le 9.31 di mattina, quando un’auto si è avventata contro la sinagoga di Manchester. ... ► quotidiano.net

Dimmi come vesti, ti dirò chi sei. Le pagelle dell’armocromista ai candidati alle Regionali: “Ecco cosa dovete cambiare”

Firenze, 3 ottobre 2025 – “Lo stile in politica è un modo di comunicare e i candidati toscani sembr... ► lanazione.it

Firenze, rubano il cellulare a un giovane e chiedono 50 euro per restituirlo: due fermati alla stazione

Due uomini fermati dalla Polizia a Firenze per estorsione: chiesto riscatto di 50 euro per restituir... ► virgilio.it

Di Stefano: “Saelemaekers? Per me era una follia cederlo per due anni”

Peppe Di Stefano ha parlato di Saelemaekers e della sua importanza per il Milan di Massimiliano Alle... ► pianetamilan.it

Ad Affari Tuoi Francesca si fida del suo istinto fino alla fine e vince 300mila euro: “Sentivo di averli”

Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cam... ► fanpage.it

Fontana: “Dalle forze politiche un messaggio di responsabilità su Gaza”

ROMA – “Ringrazio le forze politiche per aver saputo, pur nelle differenze, offrire oggi alla Camer... ► lopinionista.it

Roma, night club sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sequestrato mezzo milione di euro

Night club chiuso a Roma per sfruttamento della prostituzione: licenza revocata e sequestro di beni ... ► virgilio.it

Benevento scende in piazza per la Palestina dopo il caso Flotilla

Tempo di lettura: < 1 minutoAnche Benevento si è mobilitata nelle ultime ore per la causa pales... ► anteprima24.it

Manca pochissimo al Salone dei Sapori 2025 Food Festival, ecco tutte le novità

Padova si prepara ad accogliere il Salone dei Sapori, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di v... ► padovaoggi.it

[PS5] Y2JB (YouTube Jailbreak) – La Rivoluzione PS5 in Arrivo da Gezine!

La scena del jailbreak potrebbe essere sul punto di vivere un momento storico. Gezine sta lavorando... ► gamesandconsoles.net

La commissione "Umarell" di Salvini: le stranezze dei nominati a osservare quelli che osservano i cantieri

In Italia ci sono 133 miliardi di euro in cantieri aperti, molti di questi sono in ritardo. Forse ... ► today.it

Il film del giorno di Fantozzi: “Ci sono 50 possibilità su 100”

Il film del giorno di Matteo Fantozzi è sulle possibilità, precisamente quando ce ne sono 50 su 100... ► tvplay.it

Cliffhanger spiegazione finale del film e significato nascosto

analisi dettagliata di “cliffhanger – l’ultima sfida”: trama, personaggi e finale Il film d’azione ... ► jumptheshark.it

Superenalotto, jackpot strepitoso: 60 milioni di euro!

Il Superenalotto continua a essere uno dei giochi più seguiti e discussi dagli italiani, con milion... ► thesocialpost.it

Mattia Liguori, chi era il 17enne morto in un incidente stradale a Corso Francia

La passione per la musica, la chitarra in particolare. Ma anche l'amore per l'arte e i viaggi. Mat... ► romatoday.it

Flotilla: i sindacati confermano lo sciopero, per Garante è illegittimo. É scontro con il governo

Scintille tra governo e sindacati sullo sciopero generale proclamato per domani. Cgil, Usb e Cobas ... ► iltempo.it

Tensione alla manifestazione per la Flotilla a Firenze con scontri in stazione e bombe carta, la situazione

Anche a Firenze si è tenuta una manifestazione per la Flotilla: migliaia di persone in strada fra sl... ► virgilio.it

Proteste pro Pal in tutta Italia, sospesa la circolazione dei treni a Bologna | Scontri e tensioni in molte città, occupate diverse università | Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì"

A Torino sono state devastate le Ogr, le Officine grandi riparazioni. Tajani: "Governo pronto a valu... ► tgcom24.mediaset.it

Hotel costiera eccelle nella performance globale dello streaming

il successo di hotel costiera: un fenomeno globale nel panorama streaming Il recente debutto della ... ► jumptheshark.it

Di Stefano: “Scudetto? Per me il Milan quest’anno è una cosa seria”

Peppe Di Stefano ha parlato delle possibilità di Scudetto del Milan di questa stagione a 'Radio Ross... ► pianetamilan.it

Europa Russia, da guerra ibrida a minaccia militare: “Mosca può colpire anche Roma”. La sfida di Putin: “Isteria dei Paesi Nato”

Roma – Per il premier polacco, Donald Tusk, l’Europa è già in guerra contro la Russia. Una guerra i... ► quotidiano.net

La Ricetta della Felicità, anticipazioni terza puntata di giovedì 9 ottobre 2025

Giacomo Campiotti, che su Rai 1 ha già diretto titoli molto amati come Braccialetti Rossi e La Spos... ► davidemaggio.it

Flotilla, esplode la violenza per la Palestina: città italiane a ferro e fuoco

Prosegue l’operazione di intercettazione delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla, partita... ► thesocialpost.it

Calciomercato.com – Juventus Milan, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

2025-10-02 20:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calc... ► justcalcio.com

Attraversa la strada e viene travolto da un furgone in retromarcia nel Monzese: è morto

Un furgone ha travolto un uomo mentre faceva retromarcia in via Volta a Ceriano Laghetto (Monza) ne... ► fanpage.it

Missili russi ipersonici, allarme Nato: “Possono colpire Roma o Londra e non sono intercettabili”

Un avvertimento che scuote l’Europa arriva dal segretario generale della Nato, Mark Rutte: i nuovi ... ► thesocialpost.it

Verona Sassuolo, ecco i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera, la lista degli scaligeri

Verona Sassuolo, Zanetti recupera due pedine fondamentali in vista della sfida salvezza contro il S... ► calcionews24.com

Decine di migliaia di persone in corteo a Milano per la Palestina. Gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico

“Blocchiamo tutto”. Lo dicono le decine di migliaia di persone che questa sera hanno marciato per l... ► ilfattoquotidiano.it

Michele Criscitiello rapinato in auto: puntata una pistola e rubato un Rolex da 65mila euro

Cosa è successo a Michele Criscitiello? Nella mattinata di giovedì 2 ottobre, Michele Criscitiel... ► notizieaudaci.it

La Roma fallisce tre volte lo stesso rigore e perde 1 0 con il Lille | Caos dal dischetto: cosa è successo

La formazione di Gasperini perde la seconda partita del maxi-girone con il rimpianto di un incred... ► corriere.it

Roma Lille 0 1, Cristante: “Potevamo pareggiarla, dobbiamo migliorare partita dopo partita”

Seconda giornata della League Phase di Europa League amara per la Roma, che viene sconfitta 1-0 dal... ► sololaroma.it

Pro Pal, guerriglia a Bologna e stazioni bloccate in tutta Italia. Insulti a Meloni e Salvini: "...mettine uno…"

Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a se... ► ilgiornale.it

Traffic e E Charge a Bologna insieme l

Numeri in notevole crescita per “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del grande salone internazio... ► liberoquotidiano.it

Mauritanian: significato e spiegazione del finale del film

analisi del film The Mauritanian: verità, giustizia e diritti umani Il cinema spesso si propone di ... ► jumptheshark.it

Manifestanti pro Pal assaltano la stazione ferroviaria di Rimini, parzialmente bloccata la circolazione dei treni

Momenti di tensione, nella prima serata di giovedì, alla stazione ferroviaria di Rimini presa d'as... ► riminitoday.it

Inter, senti Angelo Di Livio: “Ha personalità come allenatore, mi piace il suo gioco”

L’Inter di Cristian Chivu sta iniziando a piacere parecchio. Non solo ai tifosi, ma anche agli adde... ► ilprimatonazionale.i

Garlasco, è l

Per 30 anni alla Scientifica, è esperto della "Bloodstain pattern analysis", ossia la ricostruzione ... ► tgcom24.mediaset.it

Moda sostenibile nel 2023: le trasformazioni del settore e le nuove tendenze

Scopri l'importanza della moda sostenibile nel 2023 e il suo impatto rivoluzionario sul futuro del ... ► donnemagazine.it

Roma Lille, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi andranno meglio”

Arriva la prima sconfitta stagionale europea per la Roma, che perde 1-0 contro il Lille nella secon... ► sololaroma.it

Acido nell

ANCONA – Un uomo di 51 anni, originario della Puglia ma residente a Cupramontana è a processo per ... ► anconatoday.it

Giornate FAI d’autunno 2025: in Toscana 29 “tesori” da scoprire

In Toscana nelle 9 provincie sono 28 i luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco con... ► firenzepost.it

Si incatenano all

Come era prevedibile quella odierna, 2 ottobre, è stata una giornata tesa sul fronte della sicurez... ► padovaoggi.it

Il GF a Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Cristiana Anania c’è anche un ex del reality: “Sembra figlio di Zerbi”

Il percorso della tronista a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere ... ► fanpage.it

Roma Lille 0 1, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi andranno meglio”

Arriva la prima sconfitta stagionale europea per la Roma, che perde 1-0 contro il Lille nella secon... ► sololaroma.it

LIVE Partizan Belgrado Olimpia Milano 45 33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutto finale di quarto per i milanesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Brutto finale di tempo per Mil... ► oasport.it

Caldo estremo a Shanghai, Atmane crolla e lascia il Masters 1000

Aria irrespirabile, temperature a ridosso dei 30 °C e un’umidità che supera l’85 % hanno trasformat... ► sbircialanotizia.it

Francesca Fagnani torna su Rai Due: ecco la data del suo ritorno

Ritorno di “Belve” su Rai 2: data ufficiale e anticipazioni sugli ospiti Il programma televisivo di... ► jumptheshark.it

“Conte deve metterlo in panchina”, incredibile suggerimento di Sabatini: snobbato il big

Sandro Sabatini suggerisce a sorpresa di mettere in panchina un big del Napoli.ù Neanche la vittori... ► spazionapoli.it

Sinner nei guai, è successo ancora: è una maledizione

Jannik Sinner prova l’assalto al numero uno del ranking, ma una maledizione sembra tormentarlo: è s... ► glieroidelcalcio.com

L

La Russia è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma per tutti i Paesi europei e dall'Unione arriva ... ► iltempo.it

Giorgia Rossi, somiglianza impressionante: cena romana con colpo di scena

Siparietto romano per Giorgia Rossi: l’imitazione praticamente perfetta e la battuta sulla cacio e ... ► ilveggente.it

Hamnet è una storia vera? scopri la verità dietro il romanzo

Il film Hamnet, tratto dall’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, suscita curiosità riguardo alla su... ► jumptheshark.it

Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi

(Adnkronos) – Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi d... ► periodicodaily.com

Napoli e l’acquisto di Kevin De Bruyne, per Antonio Conte è un fenomeno

Kevin De Bruyne ha risposto sul campo alle critiche. Dopo un avvio non semplice, fatto di pre... ► dailynews24.it

Global Sumud Flotilla, tra i fermati anche il giornalista Saverio Tommasi

Tra i 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati ieri notte dalla Marina israeliana c’è anche i... ► thesocialpost.it

Roma, Gasperini: "I rigori? Non mi era mai capitato, ma niente drammi"

Il tecnico dopo il ko con il Lilla: "Mai capitato di sbagliare tre rigori tutti insieme. Queste part... ► gazzetta.it

Potenziamento filobus torna in consiglio. Il comitato: “Merito della nostra iniziativa referendaria”

LECCE – La discussione sul progetto di potenziamento della rete del filobus di Lecce torna all’att... ► lecceprima.it

Polselli, le nuove frontiere dell’arte bianca raccontate da Piergiorgio Giorilli ad Incontriamoci

Ad Arce, nel cuore del Molino Polselli, la farina non è solo materia prima: diventa linguaggio, cult... ► 2anews.it

Recensione di bone lake: l’erotic horror delude nel finale

Il panorama cinematografico contemporaneo vede spesso produzioni che, pur promettendo un mix di ele... ► jumptheshark.it

Josh D’Amaro potrebbe essere il CEO di Disney secondo Bob Iger

Prossima successione alla guida di Disney: i candidati in corsa La ricerca del nuovo amministratore... ► jumptheshark.it

Gravina: «Investire nel calcio femminile è lungimirante, il movimento è in crescita»

di RedazioneLe parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul movimento del calcio femminile... ► internews24.com

Rutte: «Siamo tutti in pericolo, un missile russo può colpire Roma»

Dopo le parole di Putin, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha invitato alla massima pr... ► lettera43.it