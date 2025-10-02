Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Firenze Pro Pal: i manifestanti lasciano i binari di Santa Maria Novella. Verifiche per escludere danni. ... firenzepost.it
Ravezzani attacca la Juve: «Sbagliato parlare di arbitri e calendari» internews24.com
"Istruzioni per non sclerare": Stefania Unida provoca ancora e trasforma la fragilità in forza milleunadonna.it
Polselli, le nuove frontiere dell’arte bianca raccontate da Piergiorgio Giorilli ad Incontriamoci 2anews.it
“Sanitari per Gaza”: Sit-in a Napoli, Frattamaggiore e Pozzuoli per chiedere pace e giustizia teleclubitalia.it
La Roma fallisce tre rigori e perde 1-0 con il Lille |Penalty ripetuto e sbagliato tre volte, cosa è successo corriere.it
Terrore in sinagoga, dal “codice Plato” alla task force “Cobra”: incubo Isis e allarme antisemitismo in Gran Bretagna, ira di Israele
Londra – Erano le 9.31 di mattina, quando un’auto si è avventata contro la sinagoga di Manchester. ... ► quotidiano.net
Dimmi come vesti, ti dirò chi sei. Le pagelle dell’armocromista ai candidati alle Regionali: “Ecco cosa dovete cambiare”
Firenze, 3 ottobre 2025 – “Lo stile in politica è un modo di comunicare e i candidati toscani sembr... ► lanazione.it
Firenze, rubano il cellulare a un giovane e chiedono 50 euro per restituirlo: due fermati alla stazione
Due uomini fermati dalla Polizia a Firenze per estorsione: chiesto riscatto di 50 euro per restituir... ► virgilio.it
Di Stefano: “Saelemaekers? Per me era una follia cederlo per due anni”
Peppe Di Stefano ha parlato di Saelemaekers e della sua importanza per il Milan di Massimiliano Alle... ► pianetamilan.it
Ad Affari Tuoi Francesca si fida del suo istinto fino alla fine e vince 300mila euro: “Sentivo di averli”
Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cam... ► fanpage.it
Fontana: “Dalle forze politiche un messaggio di responsabilità su Gaza”
ROMA – “Ringrazio le forze politiche per aver saputo, pur nelle differenze, offrire oggi alla Camer... ► lopinionista.it
Roma, night club sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sequestrato mezzo milione di euro
Night club chiuso a Roma per sfruttamento della prostituzione: licenza revocata e sequestro di beni ... ► virgilio.it
Benevento scende in piazza per la Palestina dopo il caso Flotilla
Tempo di lettura: < 1 minutoAnche Benevento si è mobilitata nelle ultime ore per la causa pales... ► anteprima24.it
Manca pochissimo al Salone dei Sapori 2025 Food Festival, ecco tutte le novità
Padova si prepara ad accogliere il Salone dei Sapori, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di v... ► padovaoggi.it
[PS5] Y2JB (YouTube Jailbreak) – La Rivoluzione PS5 in Arrivo da Gezine!
La scena del jailbreak potrebbe essere sul punto di vivere un momento storico. Gezine sta lavorando... ► gamesandconsoles.net
La commissione "Umarell" di Salvini: le stranezze dei nominati a osservare quelli che osservano i cantieri
In Italia ci sono 133 miliardi di euro in cantieri aperti, molti di questi sono in ritardo. Forse ... ► today.it
Il film del giorno di Fantozzi: “Ci sono 50 possibilità su 100”
Il film del giorno di Matteo Fantozzi è sulle possibilità, precisamente quando ce ne sono 50 su 100... ► tvplay.it
Cliffhanger spiegazione finale del film e significato nascosto
analisi dettagliata di “cliffhanger – l’ultima sfida”: trama, personaggi e finale Il film d’azione ... ► jumptheshark.it
Superenalotto, jackpot strepitoso: 60 milioni di euro!
Il Superenalotto continua a essere uno dei giochi più seguiti e discussi dagli italiani, con milion... ► thesocialpost.it
Mattia Liguori, chi era il 17enne morto in un incidente stradale a Corso Francia
La passione per la musica, la chitarra in particolare. Ma anche l'amore per l'arte e i viaggi. Mat... ► romatoday.it
Flotilla: i sindacati confermano lo sciopero, per Garante è illegittimo. É scontro con il governo
Scintille tra governo e sindacati sullo sciopero generale proclamato per domani. Cgil, Usb e Cobas ... ► iltempo.it
Tensione alla manifestazione per la Flotilla a Firenze con scontri in stazione e bombe carta, la situazione
Anche a Firenze si è tenuta una manifestazione per la Flotilla: migliaia di persone in strada fra sl... ► virgilio.it
Proteste pro Pal in tutta Italia, sospesa la circolazione dei treni a Bologna | Scontri e tensioni in molte città, occupate diverse università | Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì"
A Torino sono state devastate le Ogr, le Officine grandi riparazioni. Tajani: "Governo pronto a valu... ► tgcom24.mediaset.it
Hotel costiera eccelle nella performance globale dello streaming
il successo di hotel costiera: un fenomeno globale nel panorama streaming Il recente debutto della ... ► jumptheshark.it
Di Stefano: “Scudetto? Per me il Milan quest’anno è una cosa seria”
Peppe Di Stefano ha parlato delle possibilità di Scudetto del Milan di questa stagione a 'Radio Ross... ► pianetamilan.it
Europa Russia, da guerra ibrida a minaccia militare: “Mosca può colpire anche Roma”. La sfida di Putin: “Isteria dei Paesi Nato”
Roma – Per il premier polacco, Donald Tusk, l’Europa è già in guerra contro la Russia. Una guerra i... ► quotidiano.net
La Ricetta della Felicità, anticipazioni terza puntata di giovedì 9 ottobre 2025
Giacomo Campiotti, che su Rai 1 ha già diretto titoli molto amati come Braccialetti Rossi e La Spos... ► davidemaggio.it
Flotilla, esplode la violenza per la Palestina: città italiane a ferro e fuoco
Prosegue l’operazione di intercettazione delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla, partita... ► thesocialpost.it
Calciomercato.com – Juventus Milan, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni
2025-10-02 20:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calc... ► justcalcio.com
Attraversa la strada e viene travolto da un furgone in retromarcia nel Monzese: è morto
Un furgone ha travolto un uomo mentre faceva retromarcia in via Volta a Ceriano Laghetto (Monza) ne... ► fanpage.it
Missili russi ipersonici, allarme Nato: “Possono colpire Roma o Londra e non sono intercettabili”
Un avvertimento che scuote l’Europa arriva dal segretario generale della Nato, Mark Rutte: i nuovi ... ► thesocialpost.it
Verona Sassuolo, ecco i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera, la lista degli scaligeri
Verona Sassuolo, Zanetti recupera due pedine fondamentali in vista della sfida salvezza contro il S... ► calcionews24.com
Decine di migliaia di persone in corteo a Milano per la Palestina. Gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico
“Blocchiamo tutto”. Lo dicono le decine di migliaia di persone che questa sera hanno marciato per l... ► ilfattoquotidiano.it
Michele Criscitiello rapinato in auto: puntata una pistola e rubato un Rolex da 65mila euro
Cosa è successo a Michele Criscitiello? Nella mattinata di giovedì 2 ottobre, Michele Criscitiel... ► notizieaudaci.it
La Roma fallisce tre volte lo stesso rigore e perde 1 0 con il Lille | Caos dal dischetto: cosa è successo
La formazione di Gasperini perde la seconda partita del maxi-girone con il rimpianto di un incred... ► corriere.it
Roma Lille 0 1, Cristante: “Potevamo pareggiarla, dobbiamo migliorare partita dopo partita”
Seconda giornata della League Phase di Europa League amara per la Roma, che viene sconfitta 1-0 dal... ► sololaroma.it
Pro Pal, guerriglia a Bologna e stazioni bloccate in tutta Italia. Insulti a Meloni e Salvini: "...mettine uno…"
Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a se... ► ilgiornale.it
Traffic e E Charge a Bologna insieme l'8 e 9 ottobre 'Primo hub fieristico in Italia su tecnologia per il traffico'
Numeri in notevole crescita per “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del grande salone internazio... ► liberoquotidiano.it
Mauritanian: significato e spiegazione del finale del film
analisi del film The Mauritanian: verità, giustizia e diritti umani Il cinema spesso si propone di ... ► jumptheshark.it
Manifestanti pro Pal assaltano la stazione ferroviaria di Rimini, parzialmente bloccata la circolazione dei treni
Momenti di tensione, nella prima serata di giovedì, alla stazione ferroviaria di Rimini presa d'as... ► riminitoday.it
Inter, senti Angelo Di Livio: “Ha personalità come allenatore, mi piace il suo gioco”
L’Inter di Cristian Chivu sta iniziando a piacere parecchio. Non solo ai tifosi, ma anche agli adde... ► ilprimatonazionale.i
Garlasco, è l'ex poliziotto Armando Palmegiani il nuovo consulente di Sempio | Ma negli ultimi mesi diceva: "Sulle unghie di Chiara c'è il Dna di Andrea"
Per 30 anni alla Scientifica, è esperto della "Bloodstain pattern analysis", ossia la ricostruzione ... ► tgcom24.mediaset.it
Moda sostenibile nel 2023: le trasformazioni del settore e le nuove tendenze
Scopri l'importanza della moda sostenibile nel 2023 e il suo impatto rivoluzionario sul futuro del ... ► donnemagazine.it
Roma Lille, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi andranno meglio”
Arriva la prima sconfitta stagionale europea per la Roma, che perde 1-0 contro il Lille nella secon... ► sololaroma.it
Acido nell'auto della ex ma l'imputato a processo si difende: “Mi ha denunciato per vendetta”
ANCONA – Un uomo di 51 anni, originario della Puglia ma residente a Cupramontana è a processo per ... ► anconatoday.it
Giornate FAI d’autunno 2025: in Toscana 29 “tesori” da scoprire
In Toscana nelle 9 provincie sono 28 i luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco con... ► firenzepost.it
Si incatenano all'Interporto, 23 attivisti portati via dalla polizia
Come era prevedibile quella odierna, 2 ottobre, è stata una giornata tesa sul fronte della sicurez... ► padovaoggi.it
Il GF a Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Cristiana Anania c’è anche un ex del reality: “Sembra figlio di Zerbi”
Il percorso della tronista a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere ... ► fanpage.it
Roma Lille 0 1, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi andranno meglio”
Arriva la prima sconfitta stagionale europea per la Roma, che perde 1-0 contro il Lille nella secon... ► sololaroma.it
LIVE Partizan Belgrado Olimpia Milano 45 33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutto finale di quarto per i milanesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Brutto finale di tempo per Mil... ► oasport.it
Caldo estremo a Shanghai, Atmane crolla e lascia il Masters 1000
Aria irrespirabile, temperature a ridosso dei 30 °C e un’umidità che supera l’85 % hanno trasformat... ► sbircialanotizia.it
Francesca Fagnani torna su Rai Due: ecco la data del suo ritorno
Ritorno di “Belve” su Rai 2: data ufficiale e anticipazioni sugli ospiti Il programma televisivo di... ► jumptheshark.it
“Conte deve metterlo in panchina”, incredibile suggerimento di Sabatini: snobbato il big
Sandro Sabatini suggerisce a sorpresa di mettere in panchina un big del Napoli.ù Neanche la vittori... ► spazionapoli.it
Sinner nei guai, è successo ancora: è una maledizione
Jannik Sinner prova l’assalto al numero uno del ranking, ma una maledizione sembra tormentarlo: è s... ► glieroidelcalcio.com
L'allarme dei leader europei: "Dobbiamo difenderci, Mosca non si fermerà"
La Russia è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma per tutti i Paesi europei e dall'Unione arriva ... ► iltempo.it
Giorgia Rossi, somiglianza impressionante: cena romana con colpo di scena
Siparietto romano per Giorgia Rossi: l’imitazione praticamente perfetta e la battuta sulla cacio e ... ► ilveggente.it
Hamnet è una storia vera? scopri la verità dietro il romanzo
Il film Hamnet, tratto dall’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, suscita curiosità riguardo alla su... ► jumptheshark.it
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
(Adnkronos) – Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi d... ► periodicodaily.com
Napoli e l’acquisto di Kevin De Bruyne, per Antonio Conte è un fenomeno
Kevin De Bruyne ha risposto sul campo alle critiche. Dopo un avvio non semplice, fatto di pre... ► dailynews24.it
Global Sumud Flotilla, tra i fermati anche il giornalista Saverio Tommasi
Tra i 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati ieri notte dalla Marina israeliana c’è anche i... ► thesocialpost.it
Roma, Gasperini: "I rigori? Non mi era mai capitato, ma niente drammi"
Il tecnico dopo il ko con il Lilla: "Mai capitato di sbagliare tre rigori tutti insieme. Queste part... ► gazzetta.it
Potenziamento filobus torna in consiglio. Il comitato: “Merito della nostra iniziativa referendaria”
LECCE – La discussione sul progetto di potenziamento della rete del filobus di Lecce torna all’att... ► lecceprima.it
Polselli, le nuove frontiere dell’arte bianca raccontate da Piergiorgio Giorilli ad Incontriamoci
Ad Arce, nel cuore del Molino Polselli, la farina non è solo materia prima: diventa linguaggio, cult... ► 2anews.it
Recensione di bone lake: l’erotic horror delude nel finale
Il panorama cinematografico contemporaneo vede spesso produzioni che, pur promettendo un mix di ele... ► jumptheshark.it
Josh D’Amaro potrebbe essere il CEO di Disney secondo Bob Iger
Prossima successione alla guida di Disney: i candidati in corsa La ricerca del nuovo amministratore... ► jumptheshark.it
Gravina: «Investire nel calcio femminile è lungimirante, il movimento è in crescita»
di RedazioneLe parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul movimento del calcio femminile... ► internews24.com
Rutte: «Siamo tutti in pericolo, un missile russo può colpire Roma»
Dopo le parole di Putin, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha invitato alla massima pr... ► lettera43.it