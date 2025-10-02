Torino devastazione officine Ogr
22.56 Lo spezzone Antagonista del corteo a Torino, con la partecipazione di oltre 20.000 persone contro il blocco della Flotilla, si è staccato dalla manifestazione e ha devastato le Ogr (Officine grandi riparazioni) dove domani sono attesi per una serie di incontri, Ursula von der Leyer,presidente Commissione Europea, John Elkann e Jeff Bezos. Circa 200 a volto coperto hanno sfondato cancelli e vetri, rotto porte e fioriere,distrutto sedie e tavoli con aste torce e fumogeni. Minacciati i giornalisti che filmavano ciò che accadeva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
