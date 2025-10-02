Torino centinaia in corteo per la Flotilla occupati l’Università e i binari Scontri alla stazione

Manifestazione ieri sera lungo le vie del centro e in stazione: «Le piazze sono le uniche che possono far tremare questo governo». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Torino, centinaia in corteo per la Flotilla, occupati l’Università e i binari. Scontri alla stazione

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Scrive leggo.it