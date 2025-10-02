Torce elettriche lampade e lumini per la notte di Gaza anche a Terni si accendono le Luci sulla Palestina

Ternitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dirigenti medici e il personale del comparto sanitario iscritti alla Fp Cgil di Terni hanno aderito all’iniziativa “Luci sulla Palestina” e si ritroveranno, insieme a militanti e simpatizzanti, davanti all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in piazzale Tristano di Joannuccio, questa sera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

torce - elettriche

torce elettriche lampade luminiPalestina, flash mob davanti all’ospedale di Rovigo - Luci sulla Palestina, il titolo del flash mob che si svolgerà giovedì 2 ottobre davanti all’ospedale di Rovigo. Riporta msn.com

torce elettriche lampade luminiTorce, lampade e candele in 200 ospedali: “Illuminiamo la notte contro il genocidio”. La protesta silenziosa dei sanitari italiani per Gaza - Giovedì 2 ottobre in 200 ospedali italiani una mobilitazione per protestare contro lo sterminio del popolo palestinese ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

