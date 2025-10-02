Torce elettriche lampade e lumini per la notte di Gaza anche a Terni si accendono le Luci sulla Palestina
I dirigenti medici e il personale del comparto sanitario iscritti alla Fp Cgil di Terni hanno aderito all’iniziativa “Luci sulla Palestina” e si ritroveranno, insieme a militanti e simpatizzanti, davanti all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in piazzale Tristano di Joannuccio, questa sera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
LUCI SULLA PALESTINA IL PERSONALE DELL’ASST DI LECCO INSIEME PER GAZA 2 ottobre dalle 21:00 Davanti l’Ospedale Manzoni – Via dell’Eremo Per il popolo palestinese, per i 1.677 sanitari uccisi a Gaza Portiamo torce elettriche, lamp - facebook.com Vai su Facebook
? #Avviso #torce La società Versalis comunica che oggi, giovedì 25 settembre, dopo la ripresa della fornitura dell'aria strumenti, sono state completate le operazioni di ripristino del normale assetto di marcia - X Vai su X
Palestina, flash mob davanti all’ospedale di Rovigo - Luci sulla Palestina, il titolo del flash mob che si svolgerà giovedì 2 ottobre davanti all’ospedale di Rovigo. Riporta msn.com
Torce, lampade e candele in 200 ospedali: “Illuminiamo la notte contro il genocidio”. La protesta silenziosa dei sanitari italiani per Gaza - Giovedì 2 ottobre in 200 ospedali italiani una mobilitazione per protestare contro lo sterminio del popolo palestinese ... Come scrive ilfattoquotidiano.it