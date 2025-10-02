Torce elettriche lampade e lumini per la notte di Gaza anche a Terni si accendono le Luci sulla Palestina

I dirigenti medici e il personale del comparto sanitario iscritti alla Fp Cgil di Terni hanno aderito all’iniziativa “Luci sulla Palestina” e si ritroveranno, insieme a militanti e simpatizzanti, davanti all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in piazzale Tristano di Joannuccio, questa sera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it