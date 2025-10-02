La storia d'amore nata a Too Hot To Handle Italia sembrava finita per sempre, ma un dettaglio social lascia pensare a un riavvicinamento tra Daniele Iaià e Ibiza Altea. I fan sono in delirio. Too Hot To Handle è uno dei reality più seguiti al mondo su Netflix e anche la versione italiana non ha fatto eccezione. Nel corso del programma si sono formate diverse coppie, ma tra tutte quella composta da Daniele Iaià e Ibiza Altea è stata senza dubbio la più amata dal pubblico. La loro storia aveva appassionato milioni di spettatori, rendendoli una delle coppie simbolo del format. Le dichiarazioni di Ibiza dopo l'addio La loro rottura, arrivata dopo mesi di relazione anche lontano dalle telecamere, aveva però lasciato l'amaro in bocca a molti fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Too Hot To Handle Italia: Daniele e Ibiza di nuovo insieme? La foto scatena i fan