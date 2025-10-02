Tonnellate di stupefacenti in transito sull’asse Spagna-Italia-Albania 29 indagati
LECCE – Colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con base nel Salento e ramificazioni all’estero. Una vicenda per la quale i finanzieri del Comando provinciale di Lecce, nelle scorse ore, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di ventinove. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tonnellate - stupefacenti
Live Prima Pagina Partinico . . LIVE PRIMA PAGINA PARTINICO ? VASTA OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRATI CIRCA 4 TONNELLATE DI DROGA. I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività Vai su Facebook
Le forze dell'ordine avevano sequestrato oltre 460 chili di prodotto, che poi si è rivelato legale, a un giovane imprenditore agricolo. Lo scorso luglio un'altra inchiesta era finita nel nulla, con il dissequestro di due tonnellate di infiorescenze - X Vai su X