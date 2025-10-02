Tonnellate di stupefacenti in transito sull’asse Spagna-Italia-Albania 29 indagati

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con base nel Salento e ramificazioni all’estero. Una vicenda per la quale i finanzieri del Comando provinciale di Lecce, nelle scorse ore, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di ventinove. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tonnellate - stupefacenti

Cerca Video su questo argomento: Tonnellate Stupefacenti Transito Sull8217asse