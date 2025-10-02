Tonnellate di rifiuti pericolosi nell' area del ' futuro' impianto fotovoltaico | sequestro e blocco dei fondi Pnrr

In quell'area doveva sorgere un impianto fotovoltaico, ma invece era piena di rifiuti, anche pericolosi. I controlli della Guardia di Finanza di Faenza, finalizzati alla verifica della corretta destinazione di fondi erogati nell’ambito del Pnrr, avrebbero portato a riscontrare delle anomalie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tonnellate - rifiuti

FOTO/ Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino: raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti

Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino, raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti

Rimosse oltre 5 tonnellate di rifiuti sotto le mura del Maschio Angioino a Napoli

Dai controlli effettuati emerse che nel capannone erano stivate tonnellate di rifiuti speciali di varia natura - facebook.com Vai su Facebook

Stop al deposito di rifiuti speciali e pericolosi nel porto di Augusta. Il sindaco Di Mare: “bene, ma confermato il ricorso al Tar” - Dopo mesi di mobilitazione, ricorsi e proteste, arriva una prima vittoria per la città di Augusta e per i suoi cittadini. Come scrive siracusanews.it

Montelabbate, più di 500 tonnellate di rifiuti (anche pericolosi) nella discarica abusiva: scattano sequestro e denuncia. La multa può arrivare a 26mila euro - Più di 500 tonnellate di rifiuti (alcuni dei quali classificati come pericolosi) accatastati nella discarica abusiva a Montelabbate: scattano sequestro e denunce da parte della Finanza. Scrive corriereadriatico.it