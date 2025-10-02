Tonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati | sequestrata un' area di 8mila mq

Faenza (Ravenna), 2 ottobre 2025 – I militari della Compagnia della Guardia di finanza di Faenza hanno sequestrato, per illeciti ambientali, un’ area di 8mila metri quadrati dove sono stati rinvenuti circa 90 tonnellate di rifiuti, di cui 70 classificati come pericolosi. Nel corso di un controllo finalizzato alla verifica della corretta destinazione di fondi erogati nell’ambito del Pnrr, le fiamme gialle hanno riscontrato delle anomalie inerenti i requisiti di una richiesta, avanzata dal titolare di un’ impresa operante nel settore della florovivaistica, di circa 500mila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

