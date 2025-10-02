Toni, ex attaccante, ha commentato così a Prime Video il pareggio della Juve per 2-2 contro il Villarreal. Le sue parole. Un’analisi da bomber, lucida e senza sconti. A Prime Video, l’ex campione del mondo Luca Toni ha commentato il pareggio beffa della Juve in casa del Villarreal, promuovendo a pieni voti l’impatto di Francisco Conceicao, ma sottolineando la preoccupante fragilità della squadra sui calci piazzati. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA “Conceicao ha fatto la differenza. È un giocatore forte, da schierare dall’inizio”. Secondo l’ex attaccante della Signora, la partita ha avuto due volti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Toni ha un'idea chiara su Conceicao: «Ha fatto la differenza, sul fatto che sia più decisivo dalla panchina rispondo così…». Poi svela: «Avevo questa sensazione col Villarreal»