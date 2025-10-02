TNA | Joe Hendry in WWE? Carlos Silva chiarisce la situazione | Hendry è ancora con noi

Joe Hendry sta comparendo sempre più spesso nei programmi WWE e, naturalmente, i fan si pongono la grande domanda: ha firmato ufficialmente? Le speculazioni si sono intensificate di recente dopo i commenti di Bobby Roode a NXT, che hanno fortemente lasciato intendere che Hendry fosse ormai parte della WWE. Ma l’esecutivo della TNA, Carlos Silva, ha messo i freni. Durante un intervento al podcast  Battleground, Silva ha risposto direttamente alle dichiarazioni di Roode, chiarendo la situazione, almeno per ora: “Sì, è ancora con la TNA. Anche per me è stato sorprendente sentire Roode dire quelle parole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

TNA president addresses Joe Hendry-WWE rumors - On the Battleground Podcast, Carlos Silva addressed rumors that Joe Hendry is expected to leave TNA and join WWE full- Scrive f4wonline.com

