TNA | Joe Hendry in WWE? Carlos Silva chiarisce la situazione | Hendry è ancora con noi
Joe Hendry sta comparendo sempre più spesso nei programmi WWE e, naturalmente, i fan si pongono la grande domanda: ha firmato ufficialmente? Le speculazioni si sono intensificate di recente dopo i commenti di Bobby Roode a NXT, che hanno fortemente lasciato intendere che Hendry fosse ormai parte della WWE. Ma l’esecutivo della TNA, Carlos Silva, ha messo i freni. Durante un intervento al podcast Battleground, Silva ha risposto direttamente alle dichiarazioni di Roode, chiarendo la situazione, almeno per ora: “Sì, è ancora con la TNA. Anche per me è stato sorprendente sentire Roode dire quelle parole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: hendry - carlos
TNA president addresses Joe Hendry-WWE rumors - On the Battleground Podcast, Carlos Silva addressed rumors that Joe Hendry is expected to leave TNA and join WWE full- Scrive f4wonline.com
TNA: Joe Hendry in pianta stabile in WWE, adesso ci siamo - Era nell'aria da tempo ma pare che ci stiamo davvero avvicinando al passaggio in pianta stabile di Joe Hendry nel main roster ... Come scrive spaziowrestling.it