Tivoli si spoglia per strada davanti a una minorenne | denunciato 61enne

Tivoli, 2 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 61enne, con precedenti, per il reato di atti osceni, commessi nei confronti di una ragazza minorenne. In particolare, nel pomeriggio di sabato 27 settembre l’uomo, mentre camminava, si è spogliato dei propri indumenti, mostrando le proprie parti intime ad una ragazzina, che in quel momento si trovava a percorrere il medesimo tratto di strada, intenta a portare a passeggio il proprio cane. Immediatamente, le persone presenti, testimoni dell’atto osceno, hanno contattato il 112 descrivendo l’accaduto, consentendo così alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Tivoli di attivare prontamente il protocollo di intervento previsto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it