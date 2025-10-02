Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni  Juventus  Football Club Spa. 2,73 EUR (+0,37 % ) Ore 17.35 del 2 OTTOBRE 2025. Apertura 2,74 Massimo 2,78 Minimo 2,72 Capitalizz. 1,03 Mld Chiusura prec. 2,73 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Effetto Tudor, ecco come ha aperto il titolo Juve in Borsa grazie al nuovo allenatore - La svolta in casa Juve registra anche la risposta positiva di Piazza Affari in occasione dell'apertura odierna. Da corrieredellosport.it

titolo juve borsa quotazioniJuve, calo delle azioni in Borsa: -1,96% - All'apertura settimanale di Piazza Affari le azioni della Juventus registrano un calo di valore: il titolo del club bianconero in Borsa ha infatti perso l'1,96%. Secondo tuttojuve.com

