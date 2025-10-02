Tiro con l’arco Europei 3D | i risultati delle qualifiche gli azzurri avanzano in massa

Prime posizioni per Sut, Noziglia e Barbaro. Entrambe le squadre chiudono al primo posto, oggi le eliminatorie a squadre e mixed team L’Italia conferma la sua forza agli Europei 3D  di tiro con l’arco, chiudendo le qualifiche con risultati di spessore in tutte le specialità. Entrambe le formazioni azzurre hanno conquistato il primo posto a squadre, mentre i mixed team di arco nudo e longbow hanno dominato le classifiche di qualifica. Brillano in particolare Jesse Sut, Cinzia Noziglia e Giulia Barbaro, che hanno concluso al vertice nelle rispettive categorie. Compound. Straordinaria prestazione di Jesse Sut, primo nel compound maschile con 1016 punti: agli ottavi lo attende il serbo Visekruna. 🔗 Leggi su Sportface.it

