Tiro con l’arco Europei 3D | i risultati delle qualifiche gli azzurri avanzano in massa
Prime posizioni per Sut, Noziglia e Barbaro. Entrambe le squadre chiudono al primo posto, oggi le eliminatorie a squadre e mixed team L’Italia conferma la sua forza agli Europei 3D di tiro con l’arco, chiudendo le qualifiche con risultati di spessore in tutte le specialità. Entrambe le formazioni azzurre hanno conquistato il primo posto a squadre, mentre i mixed team di arco nudo e longbow hanno dominato le classifiche di qualifica. Brillano in particolare Jesse Sut, Cinzia Noziglia e Giulia Barbaro, che hanno concluso al vertice nelle rispettive categorie. Compound. Straordinaria prestazione di Jesse Sut, primo nel compound maschile con 1016 punti: agli ottavi lo attende il serbo Visekruna. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: tiro - arco
Tiro con l’arco, Italia eliminata ai quarti con le squadre di ricurvo a Madrid in Coppa del Mondo
Tiro con l’arco: Musolesi e Di Francesco si fermano agli ottavi in CdM a Madrid. Eliminati anche i Mixed Team
Tiro con l’arco: tutti i vincitori e i podi delle gare di compound della CdM di Madrid
Un successo l'edizione 2025 del Trofeo Coni, massima manifestazione giovanile multisport nazionale andata in scena a Lignano Sabbiadoro. Nella competizione dedicata al tiro con l'arco a vincere è stata la Sicilia con 2234 punti conquistati grazie alle frec - facebook.com Vai su Facebook
@realracingclub 1-1 @fcandorra Marco Sangalli ?@chusgbh | @ArcoFMCantabria - X Vai su X
Federica Valli e Carlo Chiaruzzi ai Campionati Europei 3D di Tiro con l'Arco - La rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco è partita alla volta di Divcibare, in Serbia, per partecipare ai Campionati Europei 3D 2025. newsrimini.it scrive
Tiro con l’arco. Sagitta, Giorgetti campionessa. Maddalena e Michela agli Europei - Quattro medaglie e un titolo ai Nazionali con le donne assolute protagoniste grazie anche a Marcaccini e Donati. msn.com scrive