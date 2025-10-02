tiro con la balestra balestrieri senesi protagonisti nel campionato italiano oggi la partecipazione alla giornata paralimpica toscana

A Teramo si è svolta la quinta gara di Campionato Italiano di Tiro con la Balestra FIGeST organizzata dal gruppo ‘La Fionda Floriano’. La giornata è stata all’insegna dell’ inclusione, grazie alla partecipazione anche di atleti con disabilità visiva. I balestrieri senesi sono stati protagonisti nella gara di Campionato Italiano ma anche nella possibilità per i balestrieri con disabilità visiva di gareggiare usando la prima balestra con puntatore Laser. Alla squadra del Balestrieri di Monteaperti il compito di portare avanti ed istituire l’attività Paralimpica di Tiro con la Balestra Antica Manesca e preparare gli atleti, tutti con disabilità visiva, per il prossimo Campionato Italiano Paralimpico di Milano a fine novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

