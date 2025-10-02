Timori per il destino di Radiologia l’Asl rassicura | Sarà tutto nuovo

San Marcello Pistoiese, 2 ottobre 2025 – Il reparto di radiologia potrebbe non riaprire nei tempi previsti. «Le ultime notizie che abbiamo ricevuto – commenta per noi Roberto Rimediotti, assessore alla sanità del Comune di San Marcello Piteglio – dicevano che alla fine dell’anno sarebbe stata attiva la radiologia. La data, che dovrebbe essere la stessa richiesta dal Pnrr, è quella in cui dovrebbero essere rendicontate le spese, alla ripresa dell’attività. Nella mia veste non posso che attenermi alle informazioni fornite dalle fonti che hanno titolo. Purtroppo i lavori di questo tipo rischiano di subire ritardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

