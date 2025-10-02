Timeline del film di mandalorian e grogu cinque anni dopo il ritorno dello jedi
Il prossimo film di Star Wars intitolato The Mandalorian and Grogu introduce una nuova fase della saga, spostandosi in un periodo ancora inesplorato del vasto universo galattico. Dopo sei anni dall’ultima apparizione cinematografica, questa produzione segna un importante passo avanti nel racconto, con protagonisti come Pedro Pascal e il piccolo Grogu. La pellicola si distingue per l’assenza di Jedi e per un ritorno alle origini più oscure dell’Impero, che sembra aver preso nuovamente piede. l’epoca de the mandalorian: cinque anni dopo il rientro dell’jedi. The Mandalorian and Grogu deriva direttamente dalla serie TV The Mandalorian, disponibile su Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
