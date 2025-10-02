Tim Enterprise | 1 miliardo per la trasformazione digitale in Italia
Santo Stefano Ticino (Milano), 2 ott. (askanews) - Tim Enterprise punta 1 miliardo sulla trasformazione digitale dell'Italia, con un piano di investimenti triennale per potenziare le infrastrutture da 17 data center nazionali, essere pronti per la rivoluzione dell'intelligenza artificiale ed espandere l'edge cloud, che apre a servizi digitali a bassa latenza e alta resilienza. L'unboxing della strategia di Tim Enterprise a Santo Stefano Ticino, Milano, dove la società ha uno dei suoi data center di punta, polo di riferimento per efficienza energetica e sicurezza operativa. Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di Tim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
