Flotilla, a Torino manifestanti fanno irruzione alle Ogr lapresse.it
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Gherdeina. Vipiteno e Cortina vincono i ... oasport.it
Pro Pal, guerriglia a Bologna. Scontri a Napoli e Torino e stazioni bloccate in tutta Italia ilgiornale.it
Cosplay di omega in star wars: come celebrare il suo viaggio eroico jumptheshark.it
Stephen King detiene un nuovo record: le sue opere sono le più censurate nelle scuole USA movieplayer.it
San Siro, la vendita non chiude i conti: il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste calcionews24.com
«Zes unica modello di semplificazione e crescita per l?Italia»
La Zes unica del Sud è la via per far uscire il Paese dalla sindrome dello zero virgola e sping... ► ilmattino.it
Netflix, le migliori uscite di ottobre 2025: Il Mostro
Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di str... ► 2anews.it
Attacco antisemita a Manchester: due morti
Le vittime sono state accoltellate fuori da una sinagoga. Quattro feriti gravi. Ucciso l’assalitore... ► laverita.info
Nel GP Singapore i piloti indosseranno una maglia con 48 metri di tubi: chi rifiuta avrà una zavorra
La FIA per il GP Singapore ha deciso di far esordire il giubbotto refrigerante che allevierà i pilo... ► fanpage.it
Le "Vespe" tornano in Prato della Valle: domenica il settimo raduno
Domenica 5 ottobre, nell’area antistante il sagrato della Basilica di Santa Giustina, prenderà il ... ► padovaoggi.it
Alba Sgarbi smentisce Evelina: “Papà sta migliorando, mi hanno sempre informata”, la sorella replica in diretta
Alba Sgarbi ha risposto alla sorella Evelina, smentendo le sue affermazioni sulle condizioni di sal... ► fanpage.it
Fiorentina, l'Europa per ripartire: Piccoli e Ndour stendono il Sigma Olomouc
Pioli e i viola tornano a gioire: decidono l'ex Cagliari e un gran gol del centrocampista in pieno r... ► gazzetta.it
Roma, night club sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sequestrato mezzo milione di euro
Night club chiuso a Roma per sfruttamento della prostituzione: licenza revocata e sequestro di beni ... ► virgilio.it
Il presidio pro Pal diventa corteo, assaltato e in frantumi l'ingresso laterale della stazione centrale
Il presidio che si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio di oggi in piazza della Borsa dalle 18, si... ► triesteprima.it
“Quasi 100”, a Roma i 99 anni di Carlo Riccardi nei suoi scatti più iconici
Roma si prepara a riavvolgere i suoi ricordi più vividi attraverso gli scatti di Carlo Riccardi. Da... ► sbircialanotizia.it
Ribaltone Juventus, via in tre: “Non meritano di vestire la maglia”
Prime riflessioni sulla nuova rosa della Juventus, tre big sono già fuori: cosa succede dopo il qua... ► calciomercato.it
Reazione a Catena 2 ottobre 2025: i Cima di Rapa
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 2 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche... ► ascoltitv.it
Di Gennaro Inter, novità sul futuro: cosa filtra sul rinnovo del terzo portiere
di RedazioneDi Gennaro Inter, le ultime sul futuro del terzo portiere nerazzurro in vista della pros... ► internews24.com
Il corteo proPal ha attraversato Milano da Loreto a piazza Duomo
Ventimila persone in corteo nelle strade di Milano sino a piazza Duomo per ribadire l'appoggio e la ... ► ilgiorno.it
Nottingham Forest Midtjylland 2 3: Douglas Luiz assente per infortunio, Savona entrato dalla panchina. Come ha giocato l’ex terzino della Juventus, tutti i numeri della sua partita
di Redazione JuventusNews24Nottingham Forest Midtjylland 2-3: Douglas Luiz out per infortunio, Savon... ► juventusnews24.com
Francesca Fagnani torna su Rai Due: ecco la data del suo ritorno
Ritorno di “Belve” su Rai 2: data ufficiale e anticipazioni sugli ospiti Il programma televisivo di... ► jumptheshark.it
Michele Bravi e l'infanzia con la nonna malata di Alzheimer: «Ho imparato che si possono affrontare le cose con giocosità, anche quelle più drammatiche. Se farei il test genetico? Ci sto pensando»
Una canzone, un cortometraggio e adesso un libro di fiabe per bambini e adulti. Il progetto Lo ricor... ► vanityfair.it
Napoli – Genoa, turnover per Conte? Spunta la scelta sulla formazione
Mister Antonio Conte, assieme ai suoi uomini, sta preparando il prossimo impegno di campionato: pre... ► spazionapoli.it
Luci per la Palestina, anche a Napoli il flash mob per ricordare i medici e tutte le vittime civili a Gaza
Luci per la Palestina è il tema del flashmob tenuto in contemporanea in tutta Italia per esprimere... ► napolitoday.it
Firenze Pro Pal: i manifestanti lasciano i binari di Santa Maria Novella. Verifiche per escludere danni. Tifosi in treno dopo lo stadio
FIRENZE – I manifestanti Pro Pal hanno lasciato i binari della stazione di Santa Maria Novella poco... ► firenzepost.it
Palestina, flash mob per i sanitari uccisi a Gaza
In duecento circa, con le luci e fiaccole a mantenere un ideale “riflettore” puntato su Gaza, dove... ► perugiatoday.it
Conference League: Piccoli segna il primo gol in viola, Ndour chiude i conti nel recupero
FIRENZE – Al Franchi la Fiorentina supera il Sigma Olomouc con un convincente 2-0. Decisive le reti... ► corrieretoscano.it
Chi è Christa Pike: sarà la prima donna giustiziata in Tennessee dopo 200 anni, fissata l’esecuzione
L’unica donna nel braccio della morte in Tennessee Christa Gail Pike, oggi 48 anni, è l’unica do... ► notizieaudaci.it
Gaza, professoressa del Caravillani: “Aggressione agli studenti senza alcuna provocazione”
“Io ero presente durante la ricreazione quando gli studenti e le studentesse si sono ritrovate nel ... ► lapresse.it
LIVE Partizan Belgrado Olimpia Milano 80 78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: finisce con i rimpianti milanesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e buona serata. Il prossimo app... ► oasport.it
Ostuni, un uomo scompare trascinato via dalla bomba d'acqua. Treni bloccati
Ostuni travolta da un violento nubifragio. Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provinc... ► quotidianodipuglia.i
Prima gioia per Piccoli e Ndour: sorriso viola, Pioli torna a vincere
Conference League, prima vittoria nella prima gara per la Fiorentina: i toscani tornano alla vittor... ► calciomercato.it
Bologna Friburgo, le pagelle: Skorupski 7, salva il risultato. Castro crea poco, 5
Insufficienze per Italiano e Bernardeschi. Per i tedeschi è decisivo Scherhant. Prova negativa invec... ► gazzetta.it
Vicky divide Paola Iezzi e Jake La Furia a X Factor: “Parti con un preconcetto”, “Come quello che ho verso di te”
Vicky Della Peruta accende le discussioni nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025. La can... ► fanpage.it
Affari Tuoi, salvate il soldato Pino: 200mila euro tritati per un sogno
La concorrente della puntata di Affari Tuoi del 2 ottobre 2025 è Francesca dalla Calabria. Una conc... ► dilei.it
La protesta per Gaza travolge la stazione: in migliaia in corteo, invadono i binari
La Sumud Flotilla prosegue a piedi. All'appello alla mobilitazione lanciato ieri da piazza Duomo a... ► bresciatoday.it
Fiorentina batte il Sigma Olomouc (2 0). Si sblocca Piccoli. E segna anche Ndour. Ma con la Roma servirà un’altra partita. Pagelle
Finalmente una vittoria per la Fiorentina. Capace di far cominciare col piede giusto in cammino in ... ► firenzepost.it
Pioli non gli dà spazio, lui va in una big: potrebbe salutare la Viola già a gennaio
Stefano Pioli non gli dà spazio, lui se ne va in una big di Serie A: potrebbe salutare la Viola già... ► rompipallone.it
Star trek united di scott bakula: 7 dettagli chiave sulla serie potenziale
Il panorama delle produzioni legate all’universo di Star Trek potrebbe arricchirsi presto di una nu... ► jumptheshark.it
Amb Bagger: flotilla? Gaza e ostaggi Israele tema anche in Germania
Roma, 2 ott. (askanews) – “La sofferenza a Gaza e il futuro dei palestinesi così come anche il fu... ► ildenaro.it
Conference League, Fiorentina Sigma 2 0
23.08 Comincia con un successo la fase campionato della Conference Lague per la Fiorentina. Al 'Fra... ► televideo.rai.it
Stile New Balance, prezzo da outlet: le scarpe del momento scontate del 24% su Amazon
Iconiche e comodissime: le New Balance nere da uomo sono in offerta a 74,90 euro su Amazon, con uno... ► quotidiano.net
Agli influencer arriva il questionario dell’Agenzia delle entrate, la stretta sui creator e gli incassi: cosa vuol sapere il fisco
Proventi dalle piattaforme, contenuti sponsorizzati, compensi «in natura» e anche ospitate a serat... ► open.online
Accardi: «L’Inter di Chivu non mi entusiasmo. Scudetto? Ecco la mia convinzione»
di RedazioneLe parole di Giuseppe Accardi, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dop... ► internews24.com
Wolf companion di ghost of yotei: un’occasione sprecata
Il nuovo titolo Ghost of Yotei ha finalmente visto la luce, offrendo ai giocatori l’opportunità di ... ► jumptheshark.it
Fiorentina Sigma Olomouc 2 0, tre punti per Pioli alla prima in Conference League
Firenze, 2 ottobre 2025 – La Fiorentina ha conquistato la vittoria nel primo turno della fase campi... ► sport.quotidiano.net
Milano, per un pelo! A Belgrado va sotto di 20, rimonta ma Guduric sbaglia il tiro della vittoria
Il serbo nel finale ha nelle mani il tiro del successo, ma finisce cortissimo: vince il Partizan 80-... ► gazzetta.it
Traffic e E Charge a Bologna insieme l'8 e 9 ottobre 'Primo hub fieristico in Italia su tecnologia per il traffico'
Numeri in notevole crescita per “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del grande salone internazio... ► liberoquotidiano.it
Peaky Blinders ripartono: due stagioni inedite e un film in arrivo su Netflix
La famiglia Shelby riaccende l’immaginario collettivo: BBC e Netflix spalancano di nuovo le porte d... ► sbircialanotizia.it
Spoiler di dancing with the stars 34: la notte disney
La stagione 34 di Dancing With The Stars si appresta a regalare un evento speciale con la tradizion... ► jumptheshark.it
Taglio Irpef sotto i 50mila euro, mini Ires, idea rottamazione e 10 miliardi di incentivi alle imprese: cosa c’è nella manovra
Roma – Ci sarà il taglio dell’Irpef per i redditi da 28 a 50 mila euro. Un nuovo pacchetto di incen... ► quotidiano.net
Sergio Conceição ha già dimenticato il Milan e riparte dall’Arabia: battuta la concorrenza di Spalletti
Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita. Il tecnico po... ► fanpage.it
Europa League, Orsolini non basta al Bologna: i risultati della seconda giornata di League Phase
Con le sfide delle ore 21 si è conclusa la seconda giornata della League Phase di Europa League, co... ► sololaroma.it
Quasi mille in corteo a Sondrio con le "Fiaccole di Umanità" per Gaza
Nel giorno dello stop alla Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane nel tentativo ... ► sondriotoday.it
3 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Il 3 ottobre è il 276º giorno del calendario gregoriano. Mancano 89 giorni alla fine dell’anno.Pro... ► veronasera.it
Juve, pareggite acuta: quattro X consecutive fanno rievocare gli spettri dell’anno scorso. La statistica che spaventa i tifosi
di Redazione JuventusNews24Juve, i numeri non mentono: i bianconeri non riescono più a vincere. L’ul... ► juventusnews24.com
Halstead era quasi il padre del bambino di Asher in Chicago Med 11
anticipazioni e rivelazioni sulla paternità di hannah asher in chicago med stagione 11 La prima pun... ► jumptheshark.it
Mobilitazione per Gaza: la situazione, lo sciopero generale e le iniziative a Genova | Il fatto del giorno
Continuano le manifestazioni contro l'abbordaggio della missione umanitaria della Global Sumud Floti... ► ilsecoloxix.it
San Siro, la vendita non chiude i conti: il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste
Dopo il via libera del Comune, il progetto del nuovo impianto deve affrontare diversi ostacoli che ... ► calcionews24.com
[PS5] Y2JB (YouTube Jailbreak) – La Rivoluzione PS5 in Arrivo da Gezine!
La scena del jailbreak potrebbe essere sul punto di vivere un momento storico. Gezine sta lavorando... ► gamesandconsoles.net
Play dirty: la commedia d’azione confusa che delude nonostante un cast divertente
analisi di “Play Dirty”: un film d’azione e commedia che delude le aspettative Il nuovo film distri... ► jumptheshark.it
Caldo estremo a Shanghai, Atmane crolla e lascia il Masters 1000
Aria irrespirabile, temperature a ridosso dei 30 °C e un’umidità che supera l’85 % hanno trasformat... ► sbircialanotizia.it
Biglietti Milan Pisa, ecco quando parte la vendita libera
Il Milan ospiterà il Pisa venerdì 24 ottobre alle 20.45 per l'8° giornata di Serie A. Ecco quando ap... ► pianetamilan.it
Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier
In un Masters 1000 di Shanghai già carico di aspettative, il primo colpo di racchetta di Jannik Sin... ► sbircialanotizia.it
Migranti gratis a casa dei romani, ecco l'associazione che vuole gestire il servizio di accoglienza
Una sola realtà ha risposto all’indagine del Comune di Roma per il piano di accoglienza migranti. ... ► romatoday.it
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: il contratto del giornalista è stato risolto «per giusta causa». La ricostruzione di quanto successo!
di Redazione JuventusNews24Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai: il contratto del noto giorn... ► juventusnews24.com
Il Sud traina l?economia: senza il Mezzogiorno Pil più basso di mezzo punto
«Mezzogiorno locomotiva dell?economia italiana negli ultimi anni». «Senza il Mezzogiorno, la cr... ► ilmattino.it