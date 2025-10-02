Accento britannico, capelli lunghi, mossi e castani, occhi grandi e scuri e un bel sorriso. Basta scorrere i profili social di Tilly Norwood per convincersi di avere di fronte una giovane aspirante attrice enon un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. E questo equivoco ha scatenato nelle ultime ore un terremoto a Hollywood. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tilly Norwood, l’attrice creata dall’Ia che fa tremare Hollywood