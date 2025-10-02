Tilly Norwood l’attrice creata dall’Ia che fa tremare Hollywood

Accento britannico, capelli lunghi, mossi e castani, occhi grandi e scuri e un bel sorriso. Basta scorrere i profili social di Tilly Norwood per convincersi di avere di fronte una giovane aspirante  attrice enon un'immagine generata dall'intelligenza artificiale. E questo equivoco ha scatenato nelle ultime ore un terremoto a Hollywood.

tilly norwood l8217attrice creata dall8217ia che fa tremare hollywood

© Ildifforme.it - Tilly Norwood, l’attrice creata dall’Ia che fa tremare Hollywood

