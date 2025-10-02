till lindemann torna senza i rammstein show trasgressivo stop ai minori di 18 anni

Per chi ama i tedeschi Rammstein è un appuntamento imperdibile, perché stiamo parlando del loro frontman. Till Lindemann si esibirà all’Alcatraz venerdì 12 dicembre per l’unico appuntamento nazionale del Meine Welt Tour. In apertura di serata saliranno sul palco Aesthetic Perfection. I biglietti per la data di Milano sono ancora in vendita su Vivaticket.com. Attenzione, però: l’ingresso al concerto sarà vietato ai minori di 18 anni. Dopo lo show estivo che ha tenuto al Lucca Summer Festival lo scorso 6 luglio, Till Lindemann torna nel nostro Paese anche in autunno, per un evento che già da ora si annuncia da non perdere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

