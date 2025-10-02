TikTok Usa mail 2015 fra ex Ceo Oracle ebrea Catz e ex premier israeliano Barak | Controllo social necessario per propaganda sionista
E-mail trapelata rivela: nell’accordo TikTok-Oracle l’obiettivo non era solo la sicurezza, ma diffondere propaganda pro-Israele e colpire il movimento Bds per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro apartheid israeliana Solo negli ultimi giorni si sta parlando dell'acquisto di TikTok. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: tiktok - mail
Antico Sposalizio Selargino 2025 Per info contattami con un messaggio o alla e-mail [email protected]. Le foto sono tutte condivisibili sui social senza alcuna modifica. Mi trovi anche su: -Instagram: https://www.instagram.com/carlomarraspho Vai su Facebook
ByteDance rifiuta di vendere TikTok negli USA nonostante la nuova legge - Come riporta The Wall Street Journal, in una dichiarazione rilasciata sulla piattaforma Toutiao, di proprietà di ByteDance, l’azienda ha smentito le voci secondo cui starebbe valutando la possibilità ... Da techprincess.it
TikTok, USA potrebbero bandirla - TikTok apre un nuovo capitolo nella guerra economica in corso tra USA e Cina, con i primi che vorrebbero censurare l'applicazione per mancanza di trasparenza. Riporta multiplayer.it