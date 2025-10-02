Ti senti fermo o sei frizzante? La Spergolonga ti fa scegliere

E’ ormai tutto pronto a Scandiano per la Spergolonga, l’appuntamento che unisce la camminata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Domenica 5 ottobre i partecipanti potranno dunque scegliere tra due itinerari che quest’anno si chiameranno frizzante e fermo. "La Spergolonga – dice il sindaco scandianese Matteo Nasciuti – è una formula che unisce la scoperta dei nostri paesaggi collinari alla cultura enogastronomica scandianese. Quest’anno il percorso lungo porterà per la prima volta i partecipanti interamente sulle colline, offrendo un’esperienza ancora più suggestiva e autentica, passo dopo passo e calice dopo calice". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

