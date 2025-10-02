Ti prego… Flotilla la cantante italiana in lacrime | il pianto disperato e l’appello il video
Con la voce rotta dal pianto e gli occhi pieni di lacrime, Elisa si è rivolta direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cantante, nella notte, ha pubblicato un video su Instagram che in poche ore ha fatto il giro del web. Un appello accorato, umano, che ha scosso i suoi fan e non solo. Il messaggio nasce dopo il blocco da parte della marina israeliana della Global Sumud Flottilla, una missione umanitaria diretta a Gaza. Elisa ha chiesto che gli aiuti possano comunque raggiungere la popolazione: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flottilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore fatelo, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
