Ti prego… Elisa appello in lacrime a Giorgia Meloni
Elisa è tornata a farsi sentire con forza su un tema molto delicato e questa volta la sua voce si è rotta in un pianto pubblico. La cantante ieri notte è intervenuta su Instagram con un video che ha subito fatto il giro della rete. In lacrime, ha rivolto un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’artista ha chiesto che gli aiuti caricati sulle navi umanitarie raggiungano comunque Gaza nonostante il blocco imposto dalle autorità israeliane. “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flottilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore fatelo, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”, ha detto la cantante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
[comunque è il terzo film "politico" in un mese che piazza sui titoli di testa o codaThe Revolution will not be televised, vi prego pietà] - X Vai su X
Elisa annuncia otto nuovi concerti nei palasport nel 2026! I biglietti saranno in prevendita esclusiva da domani alle 14.00 per gli iscritti all’Elisa Fun Club e da lunedì 15 settembre alle 14.00 saranno disponibili ovunque. - facebook.com Vai su Facebook
L'appello per Gaza e le lacrime politicamente selettive - Ne emerge un ritratto perfetto dell'altruista planetario, colui che si percepisce moralmente e intellettualmente superiore, ma tratta ... ilfoglio.it scrive