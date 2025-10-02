Ti prego… Elisa appello in lacrime a Giorgia Meloni

Elisa è tornata a farsi sentire con forza su un tema molto delicato e questa volta la sua voce si è rotta in un pianto pubblico. La cantante ieri notte è intervenuta su Instagram con un video che ha subito fatto il giro della rete. In lacrime, ha rivolto un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’artista ha chiesto che gli aiuti caricati sulle navi umanitarie raggiungano comunque Gaza nonostante il blocco imposto dalle autorità israeliane. “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flottilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore fatelo, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”, ha detto la cantante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it