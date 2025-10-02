Thuram Inter si teme un lungo stop! Pio e Bonny scalpitano ma il francese ha già nel mirino il rientro per questa partita
Thuram Inter, i nerazzurri perdono l’attaccante più in forma dell’avvio di campionato, con Lautaro. Difficile il recupero per la Roma. La situazione di Marcus Thuram è critica. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rischia di tenerlo fuori per almeno un mese. L’attaccante dell’ Inter ha subito il problema durante il match con lo Slavia Praga, sebbene inizialmente avesse minimizzato i sintomi, parlando di “crampi” e “indolenzimenti”. Tuttavia, dopo gli esami, la realtà è diversa: si tratta di una distrazione muscolare che, nelle peggiori delle ipotesi, potrebbe costringerlo a saltare tre partite importanti, tra cui la sfida contro la Roma e quella di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - inter
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Kean obiettivo dell’Inter in caso di addio di Thuram? Un club saudita è pronto a fiondarsi sulla punta della Fiorentina!
Tacco di Thuram ? Assist di Bastoni ? Gol di Lautaro #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - X Vai su X
Inter: risentimento muscolare per Thuram. L'attaccante sarà valutato nuovamente la prossima settimana #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Thuram, assist, tacco e poi lo stop. Si teme una contrattura ma lui rassicura: "Niente di grave" - 0 nerazzurro prima di uscire per un problema alla coscia sinistra: "Penso sia una piccola cosa. Scrive msn.com
Inter, preoccupazione per Thuram: oggi gli esami. Chivu spera, ma può stare tranquillo - Il francese dimostra di essere in grande condizione, ma si ferma per un problema ... msn.com scrive