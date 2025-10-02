Thuram Inter, i nerazzurri perdono l’attaccante più in forma dell’avvio di campionato, con Lautaro. Difficile il recupero per la Roma. La situazione di Marcus Thuram è critica. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rischia di tenerlo fuori per almeno un mese. L’attaccante dell’ Inter ha subito il problema durante il match con lo Slavia Praga, sebbene inizialmente avesse minimizzato i sintomi, parlando di “crampi” e “indolenzimenti”. Tuttavia, dopo gli esami, la realtà è diversa: si tratta di una distrazione muscolare che, nelle peggiori delle ipotesi, potrebbe costringerlo a saltare tre partite importanti, tra cui la sfida contro la Roma e quella di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com

Thuram Inter, si teme un lungo stop! Pio e Bonny scalpitano, ma il francese ha già nel mirino il rientro per questa partita