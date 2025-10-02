Thuram Inter l’infortunio contro lo Slavia cambia le sorti dell’attacco nerazzurro Il focus di Libero

Thuram Inter, contro lo Slavia Praga quarta vittoria di fila, ma l’infortunio di Thuram getta un’ombra sulle prossime sfide. L’analisi di Libero. In casa Inter è tornato il buonumore grazie alla vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga, che ha regalato alla squadra di Cristian Chivu la quarta vittoria consecutiva, dopo due sconfitte in campionato contro Udinese e Juventus che avevano fatto scattare il primo allarme. La squadra ha reagito con forza, ma l’ unica nota negativa della serata di Champions League è arrivata dall’infortunio di Marcus Thuram, che si è fermato per un problema al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Internews24.com

