Thuram Inter l’attaccante fermo ai box | l’obiettivo e riaverlo per la sfida scudetto! L’ipotesi del Corriere dello Sport

Thuram Inter, l’attaccante fermo ai box: il risentimento muscolare costringe l’attaccante a saltare alcune partite cruciali, ma potrebbe rientrare per il Napoli. La grande speranza per Marcus Thuram è quella di tornare in campo in tempo per la sfida decisiva contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante francese dell’ Inter si è fermato a causa di un risentimento muscolare rimediato contro lo Slavia Praga nel match di Champions League che lo costringerà a saltare almeno le prossime partite contro la Cremonese e la Francia, nonché la sfida di Champions League contro l’ Union SG. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, l’attaccante fermo ai box: l’obiettivo e riaverlo per la sfida scudetto! L’ipotesi del Corriere dello Sport

In questa notizia si parla di: thuram - inter

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Kean obiettivo dell’Inter in caso di addio di Thuram? Un club saudita è pronto a fiondarsi sulla punta della Fiorentina!

Tacco di Thuram ? Assist di Bastoni ? Gol di Lautaro #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - X Vai su X

https://youtu.be/kuaKTR9j_Qs?si=ufp9lM0oqgvN6vXk #inter #champions #thuram #infortunio - facebook.com Vai su Facebook

Inter, tegola Thuram: quanto starà fermo l’attaccante - L'infortunio alla coscia di Marcus Thuram non è così grave ma l'attaccante dovrà star fermo almeno per un paio di settimane: ecco l'esito degli esami strumentali e quando potrebbe tornare in campo ... Si legge su msn.com

Inter, tegola Thuram: non era un crampo, ecco quanto tempo starà fuori. Pio-Bonny: chi al fianco di Lautaro? - Thuram smentito dagli esami strumentali: l'infortunio dell'attaccante dell'Inter rimediato contro lo Slavia Praga è più serio del previsto. Segnala sport.virgilio.it