Thuram Inter la Gazzetta analizza i tempi di recupero con il dott Diprè Ecco quando potrà rientrare

Thuram Inter, la Gazzetta dello Sport analizza i tempi di recupero dell’attaccante francese con il dott. Diprè. Ecco quando potrà rientrare. Marcus Thuram, dopo l’ infortunio al bicipite femorale subito nella gara contro lo Slavia Praga, vinta 3-0 dall’ Inter nel secondo turno di League Phase di Champions League ha sostenuto esami che hanno confermato un risentimento muscolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dott. Stefano Diprè, fisioterapista e specialista in traumatologia sportiva, ha fornito il suo parere sui tempi di recupero. Il dottor Diprè ha sottolineato che la tempestiva fermata di Thuram ha limitato l’estensione della lesione, permettendo una diagnosi precoce fondamentale per impostare un protocollo mirato. 🔗 Leggi su Internews24.com

