Thuram Inter i nerazzurri provano a recuperare con cautela il proprio centravanti | nessun rischio per il francese

Thuram Inter, la società meneghina non forzerà i tempi sul ritorno del francese, il quadro completo sarà chiaro solo tra una settimana. L’ Inter non intende correre alcun rischio sul recupero di Marcus Thuram dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, accusato durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga. Nonostante le preoccupazioni iniziali, la società ha deciso di affrontare la situazione con cautela, evitando di accelerare il processo di recupero. Il club ha sottolineato che i tempi per il ritorno in campo non verranno forzati in alcun caso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, i nerazzurri provano a recuperare con cautela il proprio centravanti: nessun rischio per il francese

