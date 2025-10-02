Thuram Inter altro che crampi! L’infortunio lo ferma ai box per un po’ | la situazione dell’attaccante francese

Thuram Inter, alterà la partita con la Cremonese e la pausa per le qualificazioni mondiali. Il recupero per la sfida contro la Roma è incerto. L’ Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram per almeno un paio di settimane a causa di un infortunio muscolare. Come riportato da Tuttosport, il problema riguarda il bicipite femorale della gamba sinistra del francese, che salterà sicuramente la partita di campionato contro la Cremonese. Inoltre, Thuram non parteciperà agli impegni della nazionale francese contro Azerbaigian e Islanda nelle qualificazioni al Mondiale. Il calciatore, che aveva minimizzato l’infortunio subito durante il match contro lo Slavia Praga, affermando che si trattava solo di un “problema di poco conto”, si è dovuto poi sottoporre ad accertamenti strumentali che hanno confermato la serietà del problema muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

