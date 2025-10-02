la serie di successo “Special Ops: Lioness” rinnova per una terza stagione. Con l’arrivo dell’autunno, cresce l’attesa per nuove produzioni televisive di grande impatto. Tra queste, spicca la serie “Special Ops: Lioness”, disponibile su Netflix, che ha conquistato pubblico e critica grazie a un mix originale di azione e dramma. La produzione, guidata dalla talentuosa Zoe Saldana, si prepara ora a tornare con una nuova stagione, confermando il suo ruolo tra le serie più apprezzate del momento. una trama avvincente e un cast di alto livello. La narrazione ruota attorno a Joe McNamara, interpretata da Zoe Saldana, un’operativa della CIA che si destreggia tra impegni familiari e missioni ad alto rischio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Thriller mozzafiato con star di Hollywood entra nella top 10 di Netflix con conferma della terza stagione