Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps | primo trofeo in Canada con gol decisivo

2 ott 2025

Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps: gol e primo titolo nel Canadian Championship. I dettagli I Vancouver Whitecaps hanno conquistato il Canadian Championship 2025, superando in finale il Vancouver FC con un netto 4-2. La vittoria segna un momento storico per il club della British Columbia, ma soprattutto per Thomas Müller, ex bandiera del Bayern . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

