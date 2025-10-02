Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps | primo trofeo in Canada con gol decisivo
Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps: gol e primo titolo nel Canadian Championship. I dettagli I Vancouver Whitecaps hanno conquistato il Canadian Championship 2025, superando in finale il Vancouver FC con un netto 4-2. La vittoria segna un momento storico per il club della British Columbia, ma soprattutto per Thomas Müller, ex bandiera del Bayern . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: thomas - muller
Ciao Thomas, che ne dici di chiudere da noi? Muller abbraccia l’Italia: accordo ad un passo
Calciomercato: Thomas Müller approda nella MLS: ha detto sì ai Vancouver Whitecaps
Thomas Müller incredulo all’esordio in MLS, non conosceva una regola: “È stato strano”
Thomas Muller conquista anche la MLS: prima tripletta con la maglia dei Vancouver Whitecaps - X Vai su X
Manuel Neuer è diventato il quarto giocatore a raggiungere le 100 vittorie in Champions League Cristiano Ronaldo – 115 Thomas Müller – 111 Iker Casillas – 101 Manuel Neuer – 100 ©?Photo by GSI/Icon Sport via Getty Images #bayernfc #ucl # - facebook.com Vai su Facebook
Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps: primo trofeo in Canada con gol decisivo - I dettagli I Vancouver Whitecaps hanno conquistato il Canadian Championship 2025, superando in finale il Van ... Da calcionews24.com
Primo trofeo per Thomas Muller col Vancouver: segna e vince il Canadian Championship - I Vancouver Whitecaps hanno vinto il Canadian Championship battendo in finale per 4- Lo riporta tuttomercatoweb.com