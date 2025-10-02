The sweet Idleness è il primo film diretto dal regista virtuale FellinAI | i protagonisti sono attori rielaborati con l’intelligenza artificiale
FellinAI alla regia e Actor+ come cast elaborato con l ’Intelligenza Artificiale. S’intitola The sweet Idleness ed è i l primo film in produzione diretto da un regista virtuale e interpretato da un gruppo di attori che hanno prestato viso, movimenti e voce poi rielaborati da una AI. Ancora risuonano gli echi della polemica sul caso Tilly Norwood, l’attrice generata in AI da una società olandese e lanciata sul mercato come la nuova Scarlett Johansson, scatenando le ire di mezza Hollywood, che si affaccia all’orizzonte il primo film sostanzialmente prodotto con l’AI. Come spiega Variety è stato il produttore italiano Andrea Iervolino – al suo attivo di recente anche Ferrari di Michael Mann – a lanciare una sorta di etichetta di IA che servirà a produrre The sweet Idleness, “il primo film diretto da un regista virtuale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
