Migliaia di laureati kenioti poveri scrivono tesi, saggi, prove d’esame per milioni di studenti ricchi dei paesi occidentali (e non solo). Il dato nudo e crudo del documentario The shadow scholars – uno dei titoli di punta della rassegna Mondovisioni all’interno del Festival di Internazionale a Ferrara dal 4 al 6 ottobre 2025 – ti sbatte sul muso l’ennesimo effetto del neoliberismo globale, in chiave insolitamente scolastica ed intellettuale. Quando si dice il mondo del sapere sommerso. Quello che scopre la docente Patricia Kingori, la più giovane accademica di origine africana di Oxford, è qualcosa di incredibilmente paradossale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The shadow scholars, così i ricchi e gli studenti occidentali “sfruttano” i laureati del Kenya