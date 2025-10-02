The shadow scholars così gli i ricchi e ignoranti studenti occidentali sfruttano i laureati del Kenya
Migliaia di laureati kenioti poveri scrivono tesi, saggi, prove d’esame per milioni di studenti ricchi dei paesi occidentali (e non solo). Il dato nudo e crudo del documentario The shadow scholars – uno dei titoli di punta della rassegna Mondovisioni all’interno del Festival di Internazionale a Ferrara dal 4 al 6 ottobre 2025 – ti sbatte sul muso l’ennesimo effetto del neoliberismo globale, in chiave insolitamente scolastica ed intellettuale. Quando si dice il mondo del sapere sommerso. Quello che scopre la docente Patricia Kingori, la più giovane accademica di origine africana di Oxford, è qualcosa di incredibilmente paradossale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: shadow - scholars
Tra i documentari in anteprima italiana a Ferrara ci sarà "The shadow scholars", che indaga l'industria globale segreta dei saggi su commissione scritti da decine di migliaia di giovani keniani per gli studenti dei paesi ricchi. Guarda il programma di Mondovisio - facebook.com Vai su Facebook
‘The Shadow Scholars,' Executive Produced by Steve McQueen, Debuts Trailer Ahead of North American Premiere at Tribeca (EXCLUSIVE) - Global documentary sales, distribution and production company Dogwoof has unveiled the international trailer for Eloise King's "The Shadow Scholars," which will receive its North American premiere ... Si legge su msn.com
‘The Shadow Scholars,’ Executive Produced by Steve McQueen, Debuts Trailer Ahead of North American Premiere at Tribeca (EXCLUSIVE) - “The Shadow Scholars” follows Patricia Kingori — Oxford University’s youngest woman and Black professor in its 925- Segnala variety.com