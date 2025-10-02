The Pitt piace a tutti anche ai medici di Pronto Soccorso | ecco perché

Gli occhi di  Noah Wyle  sono sempre gli stessi, anche se sono passati 30 anni dalla prima puntata di  ER  – serie cult degli anni Novanta, primo vero  medical drama  della storia – dove interpretava il giovanissimo  dottor Carter, specializzando di Pronto Soccorso, costantemente maltrattato da tutti i suoi superiori. Ora, nella serie  The Pitt  – ambientata in un reparto di emergenza di un grande ospedale di Pittsburgh – l’attore americano veste i panni del primario Michael “Dr. Robby” Robinavitch: alle prese con tutte le difficoltà dei  Pronto Soccorso americani, sorprendentemente simili a quelle di casa nostra. 🔗 Leggi su Panorama.it

