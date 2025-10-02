The Pitt piace a tutti anche ai medici di Pronto Soccorso | ecco perché
Gli occhi di Noah Wyle sono sempre gli stessi, anche se sono passati 30 anni dalla prima puntata di ER – serie cult degli anni Novanta, primo vero medical drama della storia – dove interpretava il giovanissimo dottor Carter, specializzando di Pronto Soccorso, costantemente maltrattato da tutti i suoi superiori. Ora, nella serie The Pitt – ambientata in un reparto di emergenza di un grande ospedale di Pittsburgh – l’attore americano veste i panni del primario Michael “Dr. Robby” Robinavitch: alle prese con tutte le difficoltà dei Pronto Soccorso americani, sorprendentemente simili a quelle di casa nostra. 🔗 Leggi su Panorama.it
